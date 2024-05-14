買泰國街邊小食 食一半先驚見包裝上「恐怖內容」 網民：快舉報
撰文：聯合新聞網
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泰式料理酸酸辣辣的風味，深受香港人喜愛。
不過，據外媒《Khaosod》報導，一名泰國民眾指出，自己最近在路邊買了一份小吃後，發現攤販竟用「病例單」包裝食物，更可怕的是，該病歷單的主人是一名「B型肝炎患者」，瞬間引起網友議論。
引出其他中招顧客分享誇張包裝 點圖放大瀏覽：
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報導指出，一名泰國網友在臉書粉專「Panda Lab Doctor」投稿稱，自己近日在住家附近的小攤販購買Khanom Tokiao（泰式薄煎餅）時，意外看見食物的包裝是「醫院病例單」，讓他超級傻眼。
之後原PO仔細看了病歷資訊，驚訝地發現病例單主人竟是一名「B型肝炎患者」，忍不住嚇得直呼：「我該繼續吃嗎？」
並將事件經過PO在社交平台上，提醒大家應多多注意食品安全。
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貼文一出，瞬間引起網友熱議：
「好噁心，我要吐了」
「食品包裝怎麼會沒有被嚴格管控呢？」
「光是看到紙袋，我就不會買了」
「你居然吃到一半才發現」
「賣家竟敢用這樣的紙包裝食物」
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還有人質疑為何病患的資料會被外流：
「說真的，病患的這些信息不應該被洩漏」
「醫院的道德呢？病人的個資可以被外流的嗎？」
「可以舉報醫院揭露病人的個資」
據了解，該病例單為泰國烏汶府某家醫院流出，但涉事院方目前尚未做出任何回應。
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