買泰國街邊小食　食一半先驚見包裝上「恐怖內容」　網民：快舉報

泰式料理酸酸辣辣的風味，深受香港人喜愛。



不過，據外媒《Khaosod》報導，一名泰國民眾指出，自己最近在路邊買了一份小吃後，發現攤販竟用「病例單」包裝食物，更可怕的是，該病歷單的主人是一名「B型肝炎患者」，瞬間引起網友議論。

引出其他中招顧客分享誇張包裝 點圖放大瀏覽：

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報導指出，一名泰國網友在臉書粉專「Panda Lab Doctor」投稿稱，自己近日在住家附近的小攤販購買Khanom Tokiao（泰式薄煎餅）時，意外看見食物的包裝是「醫院病例單」，讓他超級傻眼。

之後原PO仔細看了病歷資訊，驚訝地發現病例單主人竟是一名「B型肝炎患者」，忍不住嚇得直呼：「我該繼續吃嗎？」

並將事件經過PO在社交平台上，提醒大家應多多注意食品安全。

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貼文一出，瞬間引起網友熱議：

「好噁心，我要吐了」

「食品包裝怎麼會沒有被嚴格管控呢？」

「光是看到紙袋，我就不會買了」

「你居然吃到一半才發現」

「賣家竟敢用這樣的紙包裝食物」

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還有人質疑為何病患的資料會被外流：

「說真的，病患的這些信息不應該被洩漏」

「醫院的道德呢？病人的個資可以被外流的嗎？」

「可以舉報醫院揭露病人的個資」

據了解，該病例單為泰國烏汶府某家醫院流出，但涉事院方目前尚未做出任何回應。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】