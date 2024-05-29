恐怖！停車場驚見「不動的保安」臉色蒼白詭異燦笑　網民直呼心寒

許多停車場的出入口，都會派駐保安來協助車輛分流。



近日有台灣網友路過永和區保生路的一處停車場時，發現管理室裡面有「奇怪的身影」，結果仔細一看，竟然是一個保持微笑的「人形立牌」，讓不少人笑翻。

網民齊呼心寒：晚上會被嚇到（點圖放大看看相關照片）：

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他貼出了一張在停車場管理室的照片，乍看之下，是一位保安在裡面，堅守崗位，臉色有點蒼白，但對著窗外民眾微笑。

不過仔細一看，其實是「人形立牌」，看似相當逼真，原po也笑說「現在都這樣連保安都省了」。

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此文一出許多網友也笑翻回應：

「他一直笑，笑著你心裡發寒」

「想騙我繳管理費」

「晚上會被嚇到啦」

「而且又帶職業笑容，去哪找」

「比真的保安還可怕」

「24小時監控」

「這保安的氣色看起來不是很好」

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有人也指出該處的地點位於永和的保生路上，在百貨公司比漾廣場的後方：

「昨天開車經過才看到」

「上次經過差點嚇死」

也有民眾說，現在其實蠻常見，像是路上也有警察的人形立牌，長榮航空櫃檯也有。

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