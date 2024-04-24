14粒麝香葡萄真身是恐怖蟲卵　網民警告勿徒手捏：噴出腐蝕性液體

荔枝椿象是近年危害荔枝、龍眼產業的重要害蟲，每年4、5月是產卵季節，有台灣網友發現曬衣服時突然看到一團綠色蟲卵，不知道該怎麼辦，引來不少苦主抱怨「牠們產卵在衣服內側！沒注意到，生出來一堆椿象寶寶嚇死你」、「遇過兩次，到現在曬衣服都有陰影」。



【圖輯】荔枝椿象恐噴臭液「具有腐蝕性」！點圖放大了解荔枝椿象是什麼👇👇👇

+ 6

一位網友在Threads上分享將衣服拿去曬，結果發現白衣上面粘著14個顆粒狀、不規則排列的卵，崩潰表示「不會是蟲卵吧，還硬硬的」。

文章掀起網友討論，紛紛表示這是荔枝椿象的卵「荔枝椿象的卵喔，隔著衛生紙摘下來點火燒了，不要徒手捏，有些微腐蝕」、「要記得數有沒有14顆⋯不然真的會在衣櫃裡面孵出椿象」、「荔枝椿象微卵管有14個，所以產卵時共有14顆」、「荔枝椿象千萬不要用手抓，被噴到很痛，而且會留疤」、「要燒掉，而且附近可能還有幾窩卵」、「按下去爆了會有腐蝕性液體噴出來」、「不要亂攻擊牠們很臭」。還有網友打趣「是麝香葡萄，你再放幾天就可以吃了」、「差不多熟了可以摘下來吃」。

【圖輯】點圖放大看睇落似「麝香葡萄」的蟲卵及相關圖輯「網民直擊14粒產卵過程」👇👇👇

+ 7

留言處也釣出苦主「我還是內褲穿了一整天脫掉才發現，甚至眼睛都長出來了⋯」、「這超噁的⋯我的襪子前幾天也有」、「這個我有經驗，半夜有東西爬到我的大腿，結果我下意識打爛他，隔天起床大腿一小塊大概2厘米，直接起了水泡，去看皮膚科才知道是荔枝椿象」。

事實上椿象卵不太會造成皮膚刺激或過敏，但皮膚敏感的人可能會異常騷癢，可用硬物如牙籤小心除去，再將衣服重新洗一遍。不過成蟲後的荔枝椿象受到驚擾，會從腺體噴出具腐蝕性的臭液，一旦沾染上，恐疼痛不堪、皮膚潰爛，應立即就醫。

【同場加映】黑色潮濕蟲卜泥繁殖快食霉菌 裝修佬教4招滅絕超實用｜生活百科（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

「鎖骨沒刺青」遭質疑婚內出軌？大S公開放閃照原檔打臉葛斯齊

驚！DAIGO上節目重逢28年前女友 竟出現佐藤麻衣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】