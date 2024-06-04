2歲半箍牙？要求日戴12小時牙套　倒模失敗女童留陰影　牙醫咁講

2歲半就要開始箍牙？上海有媽媽在網上抱怨，指2歲半女兒部份牙齒出現反頜，帶她到診所箍牙，醫生指隱形牙套要每日戴12小時，結果女兒在倒模時痛哭不止，最終做模具已失敗，事後女兒留下陰影抗拒刷牙，至今至半年多。女童媽媽透露，在家長矯正牙齒的交流群組中，許多人指矯正牙齒在3歲左右就要做，但現時深感後悔。事件在網上反應兩極，竟有許多網民認為幼童提早箍牙處理反頜很合理。



有內地牙醫指如果出現骨性反頜，也應等到8至10歲處理，盲目矯正會影響到兒童牙根發育，甚至造成牙齒脫落，但部份診所更會「販售焦慮」，誇大幼童狀況，令憂心的家長付款為子女箍牙。



張女士的女兒因為牙齒反頜求診，醫生建議箍牙每日戴隱形牙套12小時。（示意圖 / GettyImages）

內媒報道，近日上海家長張女士帶2歲半女兒箍牙失敗登上微博熱搜。事緣張女士帶女兒看牙醫，被診斷部份牙齒出現反頜，建議安裝隱形牙套，每天佩戴12小時。她在矯正牙齒的交流群組中，發現家長讓3歲左右的孩子做矯正非新鮮事，有人讓孩子3歲半再矯正還被說太遲，便同意方案。

箍牙有多個步驟，女兒要先進行牙齒倒模，製作矯正器及佩戴等，第一步就是以專屬物料覆蓋牙齒，待硬化後將模具取出。張女士指，女兒連話都聽不懂，便要將大儀器放入口，受驚大哭最終取模失敗，事後女兒留下陰影，現在連刷牙都出問題，「孩子特別抗拒有東西在牙齒上動，已經半年多了」，她深感後悔。

事件在網上出現兩極看法，有網民批評家長「已經失去最基本的判斷」，「現在孩子5、6歲不換牙了？」、「我們5、6歲牙長歪了去醫院，醫生說等13歲左右再矯正」。但有許多網民認為無問題，「反頜就是越早越好，完全不能配合除外」、「反頜的（就是地包天）早期干預效果很好的，跟換牙沒有關係」、「我估計他們是在整臉型」。有內地記者向多家兒童牙齒診所查詢，有自稱醫生助理的人稱，如父母有反頷，兒童也會遺傳，第1個治療期最好是3至5歲，可防止面型發生變化。

內地牙醫指大部份兒童長大後牙齒自然變整齊，即使是治療骨性反頜也應等到8至10歲。（示意圖 / GettyImages）

有內地牙醫指，兒童換牙期出現牙齒亂屬正常現象，大部份長大後自然變整齊，不需提前矯正，即使是治療骨性反頜也應等到8至10歲，兒童上頜發育活躍期，這才是治療最佳時機，提醒如果盲目矯正，可能影響牙根發育，甚至造成牙齒脫落。有醫生批評坊間出現許多誇張和失實資訊誤導家長，建議政府加大市場監管力度，嚴厲打擊牙齒矯正的虛假宣傳。

事實上，內媒早年已報道有牙醫診所鼓吹「低齡矯治」，強調牙頜畸形愈早治療，花費的時間和金錢成本愈低，且基本不復發。當時已有牙醫提醒，有研究指一半以上的反頜是骨性，即使2、3歲解決了問題，基本上都會復發，建議出現面中部凹陷、上頜骨發育不足兒童在8至10歲才開始治療。而部份牙齒診所是「販售焦慮」，誇大幼兒情況，若幼童箍牙後復發，就會以年齡太小及家長管理不好等話語卸責。

（綜合）