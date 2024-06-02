港媽輕鐵狂摑BB女片瘋傳！爆粗怒嗆正義乘客　女兒這表情反成焦點

【生仔要考牌】教導子女不應用暴力！本港網絡流傳1段「港媽輕鐵打女」影片，指輕鐵車廂內有女子「大巴咁打個女，一路打一路鬧」，即使女兒大哭亦沒有收手，有男乘客看不過眼出聲責罵「你點做人阿媽㗎？」，女子即用粗口狂罵男乘客，「你睇X住你自己啦！」、「報警？戇X㗎你？」，又不斷咆哮「你點X樣啊？」，其間坐在一旁嬰兒車的女兒露出無奈疑似「厭世」表情。上載影片者形容女子聲音「超級吵耳」，又感嘆「如果唔係個男人出聲，可能個細路女會由上車（被）打到落車」。

影片引來網民熱議，紛紛批評女子行為離譜，「虐待兒童、蓄意傷害他人身體，拉得」、「家庭暴力，係要call警察來解決」、「生小朋友真係要考牌㗎」。也有大批網民關注女兒無奈表情，「真係慘，個小朋友」。



本港網絡流傳1段「港媽輕鐵打女」影片，指輕鐵車廂內有女子「大巴咁打個女，一路打一路鬧」，即使女兒大哭亦沒有收手。（影片截圖）

有港女在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載該段影片，指昨日（6月1日）下午5時許乘搭輕鐵時，見到有1名女子「一上車就大巴咁打個女，一路打一路鬧」，雖然「個細路女已經喊晒」，但「個女人仲要打佢」，有男乘客看不過眼出聲責罵，女子即狂罵那名男乘客。

影片長27秒，見到穿短袖上衣、站在輕鐵車廂中央的女子，正與男乘客爭執，手指指以粗口反嗆「你睇X住你自己啦」。男乘客叫「妳睇住個女！媽嚟㗎，唔睇住個女？」，女子則咆哮重複「你睇X住你自己啦！報警？戇X㗎你？你點X樣啊？你點X樣啊？」。

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男乘客於是叫女子看管好放在旁邊的嬰兒車，「扶住架（嬰兒）車」，女子卻表示「我㗎車？我㗎車有無碌（開）啊？戇X㗎你？有無睇X到先？」。男乘客批評「妳點做人阿媽㗎？」，女子回擊「喂，咁你點樣做人啊你？」。2人爭執期間，坐在一旁嬰兒車的女兒露出無奈表情。

2人爭執期間，坐在一旁嬰兒車的女兒露出無奈表情。（影片截圖）

影片最後輕鐵到站停車，有乘客下車。樓主補充，「個女人把聲超級吵耳，如果唔係個男人出聲，可能個細路女會由上車打到落車」。

網民看過影片都批評女子行為離譜，「虐待兒童、蓄意傷害他人身體，拉得」、「家庭暴力，係要call 警察來解決」、「需要社工介入，很明顯有情緒問題」、「生小朋友真係要考牌㗎」。也有大批網民關注女兒無奈疑似「厭世」表情，「真係慘，個小朋友」、「佢個女好慘，有個咁嘅老母」。

不過亦有網民稱「如果真係睇唔慣個女人打女就報警等人嚟處理，咁樣嘈完只會令施暴者將而家嘈交不快又轉移到受害者到」，但有網民反駁，「打緊喎而家，你出唔出聲都打㗎啦，梗係第一時間制止兼報警」。