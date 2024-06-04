$70車費俾$100紙無得找？的士司機唔收錢開車走　港男公審遭罵爆

的士服務雖然常被詬病，但乘客也不一定是對的。日前有港男在社交平台群組發文，指遇到不夠專業的士司機，他在長沙灣上車去葵涌，車費約70元，當以100元紙幣付款時，司機竟表示「無得找」，並叫他到附近店鋪「唱散紙」。可是當時已夜深無法唱錢，司機便載他到附近屋邨唱錢，最後突然叫他下車，沒收車資就開車離去。幸好樓主截到另一輛的士，且不用跳錶，只付30元就回到家，變相節省了40元。不過，樓主對最初之司機的行為深感不滿，憤而放上網公審。

帖文引來不少網民議論，有人認為司機100元也沒法找續實在離譜，「直接報警」、「無散紙就唔好上客」；不過也有人突破盲腸，反撐的士司機已仁至義盡，「個的士佬冇收你錢喎！」、「證明人哋真係找晒無（散紙）囉」。



樓主在長沙灣去葵涌車費約70元，給100元鈔票付車資，惟司機表示無得找。（《降魔的》劇照）

該港男早前在Facebook「的士司機資訊網」發文，表示在長沙灣截的士去葵涌，到達時車費約70元，樓主給100元鈔票付車資，「我話得100蚊，佢話沒得找，個個比100蚊，我話你連30蚊沒得找，你應該上車前同我講，唔係去到目的地同我講」。司機於是叫樓主到附近店鋪唱零錢，可是當時已夜深，店舖已關門而沒法唱錢。司機遂載他到附近唱零錢，樓主回應指「淨唱佢有權唔唱俾我，定係你想我消費唱錢？」。最後司機突然叫他下車，繼而自己開車離去，全程未有收錢。

樓主指他及時截到另一輛的士，不用跳錶，只需給30元就回到家，讓他節省了40元。不過樓主對於首名司機的行為深感不滿，「我依家就XX你，車頭放三部電話，你接order就米X周街行接散客，我都未X同你講法例，乘客比100蚊你係必需找」、「你真係影響晒成個的士行業」。

不少網民認為樓主過份，司機無收錢還要公審對方。（《降魔的》劇照）

帖文一出即引來不少網民留言，有人認為司機100元也沒法找續實在離譜，「直接報警」、「無零錢找贖就唔開得工，告得」、「唔找話報警睇佢找唔找比你」、「無散紙就唔好上客」、「調轉講70蚊都要找」、「咁大個人識用轉數快掛？司機唔識，個乘客識就得」。

不過也有網民認為樓主理虧，公審無理，「個的士佬冇收你錢喎！」、「但佢話佢唔收佢錢走咗喎，咁都X，咁奇！」、「70比100無得找，但又肯唔收你錢，咁都叫X街司機？證明人地真係找晒無（散紙）囉」、「咁呢個的士佬成晚都應該白做，其實你係咪曲線讚緊個的士佬情願自己蝕錢都唔會比客人損失？」。更有人質疑是「作文」、「0分，重作」、「呢個世界無片無得討論」。