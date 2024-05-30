學生哥突衝出馬路險被撞！的士司機急剎阻意外　網民驚：真係好彩

無論再趕時間，行人都應遵守交通規則過馬路。有司機上傳長約14秒的「車Cam（行車記錄器）」片段，顯示有學生突然從路邊衝出馬路，險被駛至的士撞倒，幸好的士司機及時急剎，該學生亦反應快速跳起避撞，才沒有釀成悲劇，故稱「小朋友，過馬路睇車」。有網民驚呼「好彩」，「佢如果唔係跳嗰兩步，好大機會被撞低」，亦譴責對方「累X死人」，「寧願遲到都唔好死呀年輕人」。



根據香港法例《道路交通(交通管制)規例第374章》第39條「行人的責任」，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。



有「車Cam」片段拍到1名男學生突然衝出馬路，險被駛至的士撞倒。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，小心呼籲「小朋友，過馬路睇車」。片段所示，事發地點為香港神託會培敦中學對出位置，當時的士沿鑽石山斧山道行駛，並右轉入平定道，1名男學生突然從路邊衝出馬路，司機見狀隨即急剎，男童當下亦發現的士駛至，跳起避撞，避免嚴重受傷。

學生被撞後，疑以手勢向的士司機示意抱歉，然後快步往斧山道跑離現場。的士停頓一會兒開車駛走，片段亦至此告終。

片段曝光後，許多網民都覺得學生哥「好彩」，「𡃁仔算反應快自救，起碼唔係呆咗企喺度」、「佢如果唔係跳嗰兩步，好大機會被撞低」，不過仍指責對方胡亂過馬路，「又係累X死人」、「嚇死司機」、「寧願遲到都唔好死呀年輕人」。有人就質疑的士車速過快，或未有仔細留意路面情況，但被他人反駁「其實好難估到佢真係跑出嚟」，亦有留言疑惑「的士司機走咗？呢個情況下要報警喎，唔報警好難保障自己」。

網上地圖所示，事發地點前方不遠處有行人過路處。（Google地圖）

從網上地圖所示，意外發生地點前方不遠處有行人過路處。根據香港法例《道路交通(交通管制)規例第374章》第39條「行人的責任」，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

另外運輸署網頁顯示，假如你駕駛任何車輛時，不幸涉及交通意外，即使你的車輛毫無損毀，也要停車。如果你在僅涉及第三方車輛、財產或動物損壞的事故，又或意外涉及人身傷亡，你就必須在合理及切實可行範圍內，盡快而不遲於意外發生後24小時，親自向任何警務人員或前往最近的警署報告該意外，除非你在意外中受傷以致不能照辦。

（FB「車cam L（香港群組）」）