大埔驚現4米巨蟒！蛇王出動3男活捉大蛇影片瘋傳　網民：睇到腳軟

大埔林村驚現超巨型蟒蛇！本港網絡流傳1段影片，見到大埔林村新塘村村口1處草叢有3名男子合力抓捕巨蟒，3人分3個位置把沉重的巨蟒強行拉出抬走；抓捕期間未見巨蟒反抗，「乖乖」被抬起放入袋。

抓蛇人之一、警方「御用蛇王」Ivan Gor Gor向《香港01》表示，這條巨蟒是緬甸蟒，估計身長3米半至4米，體型比較巨大，事後交予嘉道理農場處理。他提醒市民如見到巨蟒，一定要保持鎮定勿故亂攻擊，可報警找「蛇王」處理。



大埔林村驚現超巨型蟒蛇，估計身長3米半至4米。（影片截圖）

Facebook群組「D18 - 大埔友」下午發布1段3分20秒影片，指上周六（6月1日）大埔林村新塘村村口發現1條「超級巨蟒蛇」。

影片見到，當時天色已黑，大埔林村新塘村村口1處草叢有3名男子正合力抓捕巨蟒，用盡全力逐吋把巨蟒強行拉出遮掩位置。之後3人分前、中、後3個位置，把沉重的巨蟒抬起到空曠位置，再把蛇放入蛇袋，其間有人喘氣說「好重啊條蛇……驚個袋唔陪入喎」。抓捕期間未見巨蟒反抗，旁邊有2名警員守候。

活捉大蛇過程▼▼▼

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警方「御用蛇王」Ivan Gor Gor是這次抓蛇人之一，他向《香港01》表示，這條蛇是緬甸蟒，體型比較巨大，估計身長3米半至4米，已交予嘉道理農場處理。他提醒，如市民遇見巨蟒，一定要保持距離及保持鎮定，不要胡亂攻擊，「咁就安全㗎喇」；如巨蟒入屋，須報警找「蛇王」處理，重申不要自行攻擊或抓蛇。

Ivan Gor Gor另於影片帖文留言，形容這是「温文機智的巨蟒」，「幸好沒有溜出馬路而是選擇躲起來，即使我們合三人之力把牠強行拉出，也沒有張口反抗」。Ivan Gor Gor同時感謝今次村民「文明和冷靜地處理」，未有胡亂攻擊，而他作為半個林村人和專業蛇王，感恩有幸參與其中。

警方「御用蛇王」Ivan Gor Gor提醒，如遇見巨蟒，一定要保持距離及保持鎮定，不要胡亂攻擊。（影片截圖）

網民看過抓巨蟒影片直呼恐怖，「非常恐怖的生物」、「超級恐怖，嚇死人」、「見到都腳軟！」，又感謝「蛇王」冒險辛勞，「respect」。

Ivan Gor Gor於2022年7月曾在大埔某村活捉1條4米長緬甸蟒▼▼▼

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翻查資料，Ivan早年已開始留意香港蛇類，其後更開辦自然教育活動，因曾在大埔目睹蛇王捕捉青竹蛇的經歷，令他萌生起做蛇王的念頭。自022年起，Ivan正式向警方申請成為「蛇王」，並於同年6月獲警方通知，日後如有蛇類滋擾事件，警方會向他聯絡。Ivan指，他是向警方申請做荃灣區蛇王，而警方接獲蛇類滋擾案件，一般都會聯絡該區蛇王處理。