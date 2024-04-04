搭巴士食早餐！女子食完即棄垃圾　乘客公審：邊有人好似妳咁衰！

如此缺德之舉，實在不能接受！有乘客日前搭巴士期間，目睹有女子不但進食早餐，下車時更遺留垃圾於座位上，直指對方已非首次這樣做，直斥其行為無公德心，故拍照於網上公審。許多網民批評該女子「可恥」，「車上食嘢已經唔啱，仲要留低垃圾！」，有人則憂慮如本港8月份如正式實施垃圾徵費，上述情況恐惡化。



有女子於巴士進食早餐後，遺留垃圾於座位上，網民怒斥缺德。（FB「將軍澳主場」圖片）

樓主於facebook群組「將軍澳主場」發帖，並上傳2張照片，指日前搭乘往返將軍澳坑口和尖沙咀的98D巴士路線，再次目睹有女子於巴士進食早餐，對方下車後更遺留垃圾於巴士座位，認為行為無公德心，故拍照公審「邊有人好似妳咁衰，成日都留低垃圾喺巴士度，要人執」，又揚言若下次再看見對方這般行徑，將會公開其樣貌。

不少網民譴責該女子行為缺德，「呢啲人真係賤格」、「車上食嘢已經唔啱，仲要留低垃圾！真可恥」、「下次大聲叫佢：『小姐你漏咗嘢呀』」、「落車都唔拎走啲垃圾去掉」、「有時座位上有垃圾都唔知坐唔坐好，坐落去當你離開時，別人看到就以為你亂拋垃圾」。不過亦有人擔心日後實施垃圾徵費後，情況將會加劇，「8月開始仲多」、「而家街外小咗垃圾桶，遲下垃圾徵費更嚴重」。

有留言則指出或許是彼此文化不同，勸籲他人目睹類似情況應主動上前提醒，「有啲人真心唔知唔可以隨便掉垃圾，我試過見人在我面前隨手掉用過嘅紙巾落地，然後我家人叫佢執返，對方傻傻望住我哋，原來對方唔識聽廣東話，我翻譯畀對方聽，對方都有執返」。

翻查樓主帳號，她於較早前的1月份曾於同一群組發文，指上述女子同樣搭乘98D巴士路線，亦是吃完早餐後，便將垃圾棄置於座位上，然後下車離開，如今再次遇到對方無品行徑，故再度發照片公審。

（FB「將軍澳主場」）