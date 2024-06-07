七旬婆婆接受臨終服務　療養院宣告死亡直送殯儀館　驚揭仍有呼吸

美國發生活人當死人的「擺烏龍」事件！1名在療養院接受臨終關懷服務的74歲婆婆，日前在院內被宣告「死亡」，繼而送往殯儀館作後續安排，惟殯儀館職員發現老婦仍有呼吸，於是為她進行心肺復甦術和報案。老婦被轉送至醫院仍然活着，當地警方形容事件「不尋常」，正調查案件，初步相信沒有涉及刑事成份，暫時無人被捕。



療養院醫生宣74歲的布格蘭茨「死亡」，其「遺體」被送到殯儀館，卻發生仍然在生。（示意圖/Getty Images）

事件發生在內布拉斯加州（Nebraska）韋弗利（Waverly），74歲老婦格蘭茨（Constance Glantz）在桑樹療養院（Mulberry Nursing Home ）接受臨終關懷服務，隨時都會過身。

當地時間本月3日（周一）上午9時44分，院方醫生宣布格蘭茨「死亡」，甚至發出死亡證明書，其「遺體」被送到位於林肯（Lincoln）的1間殯儀館，職員開始處理其後事。詎料到了大約上午11時44分，職員注意到格蘭茨仍有呼吸，於是立即報警和進行心肺復甦術，格蘭茨證實仍然活着，目前在醫院留醫。

警方事後通知家屬，蘭開斯特縣（Lancaster County）副警長胡欽（Ben Houchin）召開記者會交代事件，並表示當差31年從未遇過類似事件，形容「這是非常不尋常的案例」。

職員發現格蘭茨仍有呼吸，於是立即報警和進行心肺復甦術，格蘭茨證實仍然活着，目前在醫院留醫。（非當事人/示意圖/Getty Images）

胡欽指出，由於格蘭茨是被預計即將死亡，加上「死因」沒有可疑，因此格蘭茨被宣布「死亡」後，療養院無需通知驗屍官或當局。警方正在調查，目前尚未發現涉事療養院有任何犯罪意圖，沒有任何刑事指控。

桑樹療養院沒有回應事件，殯儀館事後則指，員工以最謹慎的態度妥善處理最近發生事件，館方為此感到自豪。

（綜合）