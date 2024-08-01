旅行無覆公司訊息　打工仔被上司1句寸爆：啖氣未下到　網民咁講

放假要回覆公司訊息是否合理？近日有打工仔在討論區大呻，旅行時有留意公司訊息，見非急事就未回覆，結果上班後被上司批評「放假就真係放假…完全唔理公司嘅事」，自己放假有急事「會照跟」。打工仔指看過訊息內容，只是普通公務，不必親自處理，即被上司揶揄「咪即係你嘅工作能力低囉」，令他極其不忿。有網民認為事件要視乎打工仔職級，「職位愈高，就愈要更大更多責任心」，部份人覺得放假沒理由要處理公事，「放假都要做嘢咪啫係無假放」，但有網民打趣道：「你同你老細有啲牙齒印，唔係佢唔會咁寸你。」



打工仔去旅行時未回覆公司訊息，一返工即被上司批評。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「放假上司搵我冇覆=工作能力低？」為題發帖，表示早前放假去旅行，「睇咗公司啲 msg（訊息）都唔係啲咩好緊急嘅嘢，所以都唔會回覆」，未料回來後上司非常「關心」其行程，先問有沒有玩得盡興，然後立即「畀說話我聽」，「話我放假真係放假…完全唔理公司嘅事，佢話佢平時放假，公司有咩urgent（緊急的）佢都會照跟」。

樓主指每晚回酒店都有查看公司訊息，看有沒有急事，但覺得全是「普通事」不需親自解決，豈料上司1句批評「咪即係你嘅工作能力低囉」，他聞言很不忿，「唔通去旅行放假邊做邊玩先叫工作能力高？嗰啖氣都仲未下到」。

樓主表示放假時每晚也有查閱公司訊息，唯他覺得訊息全屬「普通事」無需要親自解決。（示意圖 / GettyImages）

網民認為要視乎樓主職級再評論，「睇自己響公司地位高唔高」，「職位愈高就愈要更大更多責任心」、「思維決定命運，打份工當然可以準時收工，放假唔覆，但代表呢個人可以到達嘅位置好有限」，建議旅行時可照作簡單回覆以表重視。

不過，部份網民認為如非入職時有相關要求，否則「放假當然係唔覆訊息，理得你老闆點話你」、「佢（上司）識唔識中文，知唔知放假2個字點解？」，如果樓主人工不算高，建議盡快搵新工，若同事放假工作就無人接手，是公司有問題。有網民則好奇，上司的態度看似和樓主有過節，「你話佢知咁嘅級數嘅人唔係我咁嘅人工，不過睇嚟你同你腦細有D牙齒印, 唔係佢唔會咁寸你」。

（香港討論區）