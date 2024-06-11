由機場去港珠澳大橋口岸　的士司機爆粗辱罵　小紅書女批︰好過分

不論是短途或長途，本港的士司機均不得拒載。1名女子卻在小紅書大呻，6月3日晚上和親友在香港國際機場下機，打算轉乘的士前往港珠澳大橋香港口岸，再搭金巴返回珠海，於是按足工作人員指示等候的士，輪到她們時剛好是1輛綠的，但司機一度拒絕，但工作人員要求接載，司機無奈就範，但一直用粗言穢語辱罵乘客，女子批評司機太過分，決定作出投訴。



網民紛紛留言指「機場去港珠澳口岸坐的士？ 肯定會被司機罵的」、「排了半天接個短途客，心裏肯定要罵了，但真罵出來就太差勁了」、「我會直接罵他，罵到他懷疑人生！」。



樓主指綠的司機不滿接載短途乘客，還爆粗罵她。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本月3日晚上8時半左右，和親友乘搭飛機抵達香港國際機場，計劃乘的士到港珠澳大橋香港口岸，轉乘金巴經港珠澳大橋前往珠海。離開機場後，她按照機場的士站助理的指示排隊，排到她們時剛好是1輛新界的士，司機知道她們前往港珠澳大橋香港口岸，屬於短途乘客，板着臉想拒絕，但助理解釋暫時沒有大嶼山的士，要求司機接載，助理以防萬一，即場提供「乘客存根」，提供的士種類、車牌號碼、出發日期及時間、目的地及預計車資等資料，以供她們參考。

樓主她們上車後，司機不停用廣東話辱罵她們。即使她們付款下車時，司機仍爆粗辱罵，樓主大感生氣試圖拍攝照片，但對方立即開車離開，批評「司機無質素，辱罵乘客」，打算根據存根資料作出投訴，未有交代粗口內容。

樓主不滿被罵，事後作出投訴。（《降魔的》電視劇照）

有網民留言表示「機場去大橋可能不用跳錶，但司機等了沒有2小時、也有3小時才接載一個20多元嘅乘客！人家要吃飯要交車租要養妻活兒」，但樓主反指這「可以成為罵人的理由？希望你下次碰到這樣的情況，也不覺得委屈」，強調助理同時該名司機發出「紙仔」，證明他接載短途乘客，返回後可減少排隊等客時間。

其他人支持樓主，「得司機要搵食，其他人唔使？隨意辱罵客人，你覺得冇問題？」、「他罵你，你要罵回去，不要下車，報警！他靠時間吃飯，我們都是把時間，拖死他！」、「這種真不要得，有損香港形象」。

（小紅書）