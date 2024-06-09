遊港不滿！內地女來港3小時即離港　力數3大缺點：果斷逃離香港！

【香港旅遊】通關後內地來港旅客增加，但體驗人人不同。有內地女於小紅書發文稱，她早前來香港旅遊，結果3小時就立刻離開，並列出香港3大缺點，包括「有點破」等，直指「我應該是最快逃離香港的人吧」。

帖文引來網民熱議，有人認同香港吸引力下降，「本地香港人都唔願留喺香港，寧願北上消費，更何況本來係內地嚟嘅人呢」；但也有網民質疑是「窮遊」問題，反駁「窮遊去平價地，好難唔會有負面感受」、「3小時能得出結論？」、「每個地方都有新的有舊的地方，不必這樣」。



有內地女於小紅書發文稱，她早前來香港旅遊，結果3小時就立刻離開，並列出香港3大缺點。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「我應該是史上最快離開香港的吧」為題發文，講述來港旅遊不快體驗，最終3小時就離開香港，「果斷3小時就離港。我應該是最快逃離香港的人吧」。

樓主於小紅書講述來港旅遊不快體驗。（小紅書）

從樓主上載圖片見到，她到了旺角通菜街，也有乘搭的士，並笑着在街頭拍照「打卡」。不過她於帖文力數香港3個問題，包括「真的有點小」、「有點潮有點破」，以及冷氣太凍，「空調冷氣都不用花錢的嗎，冷到汗毛全程豎起來」。

從樓主上載圖片見到，她到了旺角通菜街。（小紅書）

帖文又來網民熱議，有人認同香港吸引力下降，故更多港人選擇北上消費，「本地香港人都唔願留喺香港，寧願北上消費，更何況本來係內地嚟嘅人呢」。不過也有網民質疑是「窮遊」問題，「窮遊去平價地，好難唔會有負面感受，正常的回饋」、「3小時能得出結論？」、「每個地方都有新的有舊的地方，不必這樣，你要說他們營業員不好倒是真的」、「不愛來你別來，謝謝」。