$95碟頭飯！米芝蓮食店叫燒味雙拼　港男崩潰列4宗罪：狠狠智商稅

95元1碟貴價碟頭飯，會是什麼質素？有港男於討論區發文指，近日光顧1間米芝蓮「車胎人」必比登推介餐廳，叫了1碟價值95元的雞髀鵝髀雙拼燒味飯，吃過後大呻4大問題，包括「飯好乾」、雞鵝不夠味等，直指「狠狠的智商稅」。

帖文引來網民熱議，「唔掂呀！」、「咁貴，95蚊可以有更好選擇啦」、「咁就冇下次喇」、「唔好怪人北上消費」。也有網民認為口味喜好人人不同，「飯好似無你講咁差喎」、「食野口味因人而異」。



有港男於討論區發文指，近日光顧1間米芝蓮「車胎人」必比登推介餐廳，叫了1碟價值95元的雞髀鵝髀雙拼燒味飯，吃過後大呻4大問題。（香港討論區）

該港男周一（6月3日）於香港討論區以「呢篤碟頭飯$95。留港消費真係智商大考驗」為題發文，指近日光顧1間米芝蓮「車胎人」必比登推介餐廳，叫了1碟價值95元的雞髀鵝髀雙拼燒味飯，但品嚐後列出4大問題感到不滿，直指「狠狠的智商稅」。

第1個問題：飯不夠熱



樓主表示，「燒味飯要飯熱到辣嘴，咁先可以順便烘熱返啲燒臘，呢間只係暖暖哋而已」。

第2個問題：米飯品質



樓主形容「飯好乾好行好鞋口」，認為米飯質素不佳。

第3個問題：無雞味



樓主指，「雞是冰鮮雞無疑，無雞味亦無豉油味，失敗中的失敗」。

第4個問題：燒鵝出事



樓主批評燒鵝髀肉「柴到報紙碎咁」，「入口死咸，完全無鵝味，燒鵝價錢，蔗渣味道」，而且還有「爆骨」問題，稱「差啲鯁骨死」。

樓主直指「狠狠的智商稅」。（《男排女將》劇照）

樓主之後又發布深圳燒味茶餐廳雙髀飯相片，大讚質素比較好，「沒比較沒傷害，即係好似法拉利同本田咁，大家都係4個轆1個軚盤，唔係差好遠啫，哈哈哈」。

樓主之後又發布深圳燒味茶餐廳雙髀飯相片，大讚質素比較好。（香港討論區）

帖文引來網民熱議，「唔掂呀」、「咁貴，95蚊可以有更好選擇啦」、「咁就冇下次喇」、「燒到乾晒，柴皮啦！95蚊？50蚊都唔想食」、「咁貴又唔好食，慘」、「物非所值」、「所以周六日必須北上食下，玩下」。

不過也有網民認為口味喜好人人不同，不應過分批評，「飯好似無你講咁差喎」、「食嘢味因人而異」。