美女樂手揸的士！IG擁近百萬粉絲　激辣泳衣照瘋傳　網民：想被載

她是最火辣的士司機！台灣前琵琶樂手丘涵以其34E驕人上圍見稱，日前她分享成功考上職業的士司機。網民隨即起哄，紛紛表示很想坐到丘涵開的車，而丘涵亦有分享投考心路歷程，表示相當艱辛。翻查丘涵的IG帳戶，只見有逾96萬追隨者，而她不時發布火辣泳衣照，難怪被網民封為「最火辣的士司機」。



台灣前琵琶樂手丘涵擁34E驕人上圍，近日分享自己成功考取計程車司機資格的心路歷程。（Threads 圖片）

擁34E驕人上圍的丘涵是《無雙樂團》前琵琶樂手，日前於在其社交平台「Threads」發帖，指自己「以後多一個新身份」，並上載1張計程車駕駛人執業登記證的相片，表示已成功當上職業的士司機，更笑稱「聽起來是不是有點酷」。

丘涵ig泳衣美照：

丘涵的IG擁逾95萬追隨者，除了分享生活點滴日常，更不吝嗇其34E身材，不時發放比基尼辣照福利，難怪被網民封為「最火辣的士司機」。（Instagram 圖片）

消息隨即惹來網民們熱烈討論，迅速引來超過500個留言，糾糾起哄指很想坐到丘涵的車，「好正的的美女司機」、「好想叫這車」、「請問在哪裡可以給妳載？」、「可以指定你當駕駛嗎」。有人更笑稱，別人是載到名人要求合照，現在則是乘客要與司機合照。

丘涵分享投考心路歷程，透露花了約半年時間投考，每早5、6時起床上班，下班便溫習至凌晨1時許，過程十分艱辛。（Instagram 圖片）

然而，丘涵並非靠美貌與身材考獲的士牌，她表示投考過程艱辛，合格後十分敬重路上所有司機。她在IG限時動態分享投考心路歷程，透露花了約半年時間投考，每早5、6時起床上班，下班便溫習至凌晨1時許。她續指，最大困難是有逾千條的法例及路名題，並直呼人生只考這一次，沒法再重來一次。

擁34E驕人上圍的丘涵是《無雙樂團》前琵琶樂手，音樂底子厚，可謂才貌雙全。

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翻查丘涵社交帳戶，其IG擁逾96萬追隨者，除了分享生活點滴日常，更不吝嗇其34E身材，不時發放比基尼辣照福利，難怪被網民封為「最火辣的士司機」。

（綜合）