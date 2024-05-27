10萬人包圍台立院　「仙氣女警」反成焦點　私下火辣比堅尼照瘋傳

台灣立法院24日續審國會改革法案，場外出現抗議人潮，北市動員500名警力嚴陣以待。



一名在中山南路執勤的正妹女警超吸睛，一旁的民眾也忍不住多看幾眼。

點圖放大瀏覽該「正妹女警」的照片：

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台灣立法院24日繼續審議國會改革法案，多個民團包含台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、台灣民主實驗室、台灣學生聯合會、婦女新知基金會等，發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，現場人潮把青島東路佔滿，並開始蔓延至附近的濟南路。

為了防止立院外正反方支持者發生意外衝突，警力從200人新增至500人，其中，一名正妹女警意外被捕捉到值勤畫面，格外吸睛。

照片可見，正妹女警雙手抱胸、全神貫注盯著活動現場警戒。

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據悉，該名女警為陳芝妤，在中正一分局博愛路派出所服務，24日上午在中山南路執勤。

從社群軟體可見，長相清秀的她穿著一身制服，站在中正一分局前拍照。

也有多張戶外活動的照片，身穿緊身衣、跪著划SUP的她笑容甜美，在海邊戲水時更大秀好身材，反差形象令人眼前一亮。

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