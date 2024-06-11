交通警在前　私家車入巴士線再切雙白線　網民震驚：咁都走得甩

交通警就在眼前，竟然有司機仍肆無忌憚地不顧交通規則，先駛入巴士專線，再逾過雙白線切線！最近網上1段車Cam影片引來網民討論，顯示1輛白色私家車一直在1名交通警鐵騎後方行駛，不久卻連犯兩錯，穿過巴士專線，繼而逾過雙白線，往九龍方向駛去。不少網民紛紛熱議，有人建議片主應向當局舉報，杜絕漏網之魚，也有人更關心該名交通警如何「走漏眼」，留言直指：「咁都睇唔到？」



1輛白色私家車一直在1名交通警鐵騎後方行駛，不久卻連犯兩錯，穿過巴士專線，繼而逾過雙白線。（facebook影片截圖）

有網民於facebook群組「馬路的事討論區」上傳長約1分鐘的車Cam影片，顯示涉事的白色私家車沿着天橋行駛，前方則有交通警員。不久，私家車司機在臨近前往北角方向的分叉口時，忽然「打燈」，接連駛入巴士專線，以及逾雙白線切到右線，繼續往九龍方向駛去；此時交通警員沒有任何反應，影片就此結束。

影片隨即引來網民討論，不少人批評涉事司機膽大包天，「差佬喺前面都照cut 」、「大大個差佬喺前面都咁大膽」、「最危險嘅地方，亦係最安全嘅地方」，並認為片主應盡快舉報，讓司機得到應有的懲罰，「1823做佢啦，成日有人咁博懵」、「報影住駕，佢型在一時，X在最後」。

另外，有人則對交通警的無作為感到驚訝，「咁都走得甩? 」、「人冇事，所以佢係世界冠軍」，亦估計即使交通警員目擊事件，也難以及時反應，跟上私家車，「佢（司機）就係博佢（交通警）過唔到嚟」。