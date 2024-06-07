新詐騙手法？操普通話自稱「國安部」要求咁做　港男1招KO籲小心

詐騙電話花樣多多，不可不提防！有港男發帖稱收到自稱是「國安部」來電，對方以普通話說出其全名及身份證號碼首4數字，並要求樓主前往「金鐘國安部」。樓主懷疑遇上騙徒，要求對方說廣東話，對方未有理會，而樓主亦隨即掛斷電話。



有網民稱收到自稱是「國安部」的可疑來電，對方以普通話說出其全名及身份證號碼首4數字，並要求他前往「金鐘國安部」。（GettyImages）

該名港男在Facebook美孚街坊群組發帖，稱日前收到可疑來電，疑是「新詐騙手法」。對方自稱是「國安部」，並以普通話與樓主對話。對方先準確說出樓主全名及身份證號碼頭4個字，又聲稱發現樓主有「政治帖文」，要求他於周三（5日）前帶同手機及身份證明文件去「金鐘國安部」。

樓主心存懷疑，向對方表示「唔識聽，叫個講白話來講」，然而對方無視樓主的要求，繼續要求樓主前往金鐘。最後樓主加強語氣重申「搵個講白話再打來，先再講」，隨即掛斷電話。他又在帖文中表示是首次收到這種電話，又標記上「#教育老人家」、「#小心被騙」。

詐騙電話花樣多多，不可不提防！（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有部份網民表示曾收過類似來電，惟對方所說的隸屬機構不同，也有人質疑對方不懂廣東話，猜測是騙案，「呢排好多呀，知晒全名」、「仲有身份證號碼」、「我都收過自稱保安局講出我全名的電話」、「佢話國內政府部門係冇廣東話，跟住嚇我，話以後不能入境國內」。另有網民建議大眾提高警覺，慎防可疑來電，「收線，block（封鎖）埋佢，完成」、「不知名的來電唔聽沒有損失」。

警務處處長蕭澤頤曾公開表示，市民如收到自稱「內地官員」電話，已經可以掛線，明言「如果最終真係有嘢，你嚟搵我，我保證嗰個一定係騙案，101%係騙案。」

警務處處長蕭澤頤曾公開表示，市民如收到自稱「內地官員」電話，已經可以掛線 。（資料圖片）

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