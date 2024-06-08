小紅書湧現內地客「香港露宿免費過夜」攻略　網民：無處不露宿？

【香港旅遊】政府推出「好客之道」運動標榜「無處不旅遊」，然而旅客來港旅遊多元化，近日就有網民熱議內地社交平台小紅書湧現「香港街頭露宿」、「香港不住宿免費過夜」、「在香港街頭流浪」等攻略帖文，教其他旅客以「瞓街瞓公園」、到麥當勞過夜等方式節省酒店費用，以最小成本遊港。

帖文引來網民關注，「去旅行去到咁辛苦為乜？」、「無處不露宿？」，批評「影響市容」；但也有網民認為本港住宿費用高昂，想辦法「慳錢」是無可厚非。



小紅書湧現「香港街頭露宿」、「香港不住宿免費過夜」、「在香港街頭流浪」等攻略帖文。（小紅書）

通關後內地來港旅客增加，但本港酒店住宿費高昂一直為人詬病。內地社交平台小紅書湧現「港麥當勞過夜攻略」、「香港流浪街頭，晚上睡公園」、「我在香港當了7天流浪漢」、「露宿街頭，實在在暴走了7天」、「香港不住宿，流浪街頭過夜體驗分享」、「香港街頭露宿一晚分享」等帖文，教其他旅客以「瞓街」、「瞓公園」、到麥當勞過夜、玩通宵等方式節省酒店費用，以最小成本遊港。

例如有內地女就分享全晚走遍九龍港島，包括看午夜場電影、乘坐通宵巴士、到24小時超市購物等：也有旅客分享24小時營業的麥當勞位置，有免費Wi-Fi和廁所，直指「整體環境乾淨舒適。是否消費看個人選擇，工作人員不會驅趕」。

小紅書湧現香港露宿免費過夜攻略帖文，教以最小成本遊港。（小紅書）

帖文引來網民關注，「去旅行去到咁辛苦為乜？」、「無處不露宿？」、「機場過夜都合理啲，瞓喺街係咩事」、「玩到無嘢玩」，批評「影響市容」，「尖沙咀海旁好恐怖，見過一家大細拖晒篋咁瞓喺啲櫈上面，又搞到成地垃圾，燈光又昏暗，夜啲都唔敢行嗰邊」。

但也有網民認為本港住宿費用高昂，想辦法「慳錢」是無可厚非，只要不影響其他人就應該包容。