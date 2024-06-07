Ben Sir港島搭的士石硤尾　司機稱：唔熟、少去喎　落車地點絕了

近期有的士司機受訪時聲稱「客人無禮貌，我哋點有禮貌？無乜用，你教好啲客人先」，金句熱爆全城！中大前高級講師「Ben Sir」歐陽偉豪日前在網上發文分享，表示在港島西半山登上的士，要求前往石硤尾偉智街，但司機即場表示並不熟路；Ben Sir改為前往港鐵石硤尾站，司機卻回應「少去喎」；Ben Sir最終只好要求改往港鐵金鐘站，相信轉乘港鐵前往目石硤尾，司機才依言開車。



雖然Ben Sir沒有留下評論，但網民紛紛留言，為他抱不平，「有禮貌都冇用，邊度都唔識去」、「佢其實唔係一架普通嘅的士，佢實際係一架專線的士」、「唔識去邊都唔緊要，唔識Ben sir先過份」。



中大前高級講師「Ben Sir」歐陽偉豪在港島西半山登上的士，要求前往石硤尾偉智街，但的士司機以「唔熟」及「少去」為由，最終改去港鐵金鐘站。（資料圖片／羅國輝攝）

Ben Sir日前在facebook表示，在港島西半山登上的士，表示「唔該石硤尾偉智街」，但的士司機反稱「唔熟喎」，意即並不熟路；Ben Sir遂改去港鐵石硤尾站，司機又指「少去喎」；Ben Sir只好再改目的地，稱前往港鐵金鐘站，司機終於「熟路」，回應「識，呢個成日去」，相信接載Ben Sir前往港鐵金鐘站，讓他轉乘港鐵去石硤尾站再往偉智街。

網民笑言涉事的士司機「有禮貌都冇用，邊度都唔識去」、「都算有禮貌」、「『少去喎』呢句正」。（《降魔的2.0》電視劇照）

Ben Sir沒有評價涉事的士司機表現，但網民為他抱不平，留言指「唔想過海」、「呢個司機真好人，冇話因為路程太近唔去」、「金鐘同石硤尾爭咁遠」、「『少去喎』呢句正」、「都算有禮貌」。

Ben Sir最終改往港鐵金鐘站，司機終於「熟路」，回應「識，呢個成日去」。（資料圖片）

根據Google地圖，若以港鐵金鐘站B出口近的士站計算，距離石硤尾偉智街大約9.5公里，中間隔了維多利亞港。

（綜合）