好人好事！來港旅遊突下雨獲贈雨傘救急　小紅書女：被香港人打動

好客之道，多行一步！有小紅書網民日前發文大讚「香港人好好」，指自己來港旅遊時突然下大雨，手足無措之際遇上一名好心女子，主動向她遞上雨傘，然後轉身離開，令她非常感動，忍不住讚嘆「再次被香港人打動」。



在小紅書自稱來自北京的網民「CC」日前以「再次被香港人打動」為題發帖，指自己這2個月來第3次前往香港，每次來都有不一樣的體驗。她憶述周日晚上（6月2日）從酒店出外遊覽，當時未有下雨，故沒有帶備雨傘旁身，結果下車時滂沱大雨，只好待在巴士站暫避，打算雨小一點才繼續前行。

有小紅書網民指來港旅遊時突然下大雨，手足無措之際遇上一名好心女子，主動向她遞上雨傘，然後轉身離開，令她非常感動。（小紅書圖片）

這時候，一位陌生女士站在她面前，沒有多說什麼，只從背包取出一把雨傘，樓主詢問「多少錢」，女士卻回答「不用」，然後就匆匆走了。樓主直言「那一瞬間真的內心熱血沸騰，非常感謝」。

有網民分享自己在下雨天同樣遇到好人好事。（資料圖片，示意圖）

不少網民都大讚該好心女子的行為，「暖心好事」、「這麼好，香港傘很貴」，有人則表示本來對香港人印象就很好，「我遇到的都很熱心，不知道網上風評為什麼很差」、「善良講同理心的人總比壞人多」。另有人分享自己在下雨天同樣遇到好人好事，「好大雨，我躊躇了一下，一位可愛的香港小姐姐舉傘帶我過去，感謝」。

（小紅書）