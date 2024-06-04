外賣員激戰女工MMA！黃衫仔狂毆黑衣女20拳　打到碇凳、脫鞋瞓地

外賣員與食肆應是互惠惠利，為何雙方激鬥上演MMA？早前網上流傳1段短片，顯示有多人於商場食店前混戰，只見身穿黃衣制服的男外賣員，與２名黑衣女工大激鬥，其中1名黃衣男極其勇武，向黑衣女工狂毆約20拳，女工一度脫鞋想還擊，但被擊倒狂打，倒地後只能扯黃衣男的衣服自保，雙方一同倒地：而另1名黃衣男則向另1名女工掟凳，現場有多人在勸場，場面似完全失控。



翻查資料，涉事片段早在2020年8月在網上流傳，據報事發地點為北京朝陽區某商場，當時有外賣員與食店女工打架。影片近日被網民轉載到香港的社交評台，其後再被傳開，且引來網民熱議，有人打趣指如顧客查詢訂單狀況時，可能出現「狀態：你的外賣員正在打架」。



穿黃衣外賣狂毆紮馬尾的黑衣女工，不斷出拳，女工曾脫鞋想還擊，但被打到倒地。（片段截圖）

網上流傳的影片長約18秒，見到2名穿黃色制服，相信是外賣員的男子，與2名身穿黑衣黑褲的女子打鬥，另有有多人勸阻。片段可見，其中1名黃衣男表現兇猛，向紮馬尾的黑衣女工起飛腳及出拳，女工一度脫鞋想還擊，但被打到倒地，黃衣男繼續施以連環拳，女工只好拉址其衣服抵抗，2人其後一同倒地，而黃衣男子毆打女工大約20拳，雙方倒地仍在糾纏混戰，現場有多人勸阻。

另一邊廂的對決則相對拉開距離，見到黃衣男拿起食店前的2張凳子先後掟向女工，其後被人勸阻拉開。

片段上載至Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」，隨即引來不少網民熱烈討論，有人形容雙方功夫了得、拳拳到肉，更指女工防禦力強，倒地後仍能反擊，「大媽好勁，防禦值高血厚」、「往死裏打就係咁解」、「一睇嗰位大媽就知喺農村練咗一身硬氣功先入城」；亦有人笑言指外賣有所延誤，「狀態：你的外賣員正在打架」。

有關短片早於2020年8月曾在網上瘋傳，據悉事發地點為內地北京市朝陽區某商場，當時2名身穿黃色制服的外賣員，在餐廳門外與黑衣女工初則口角，繼而動武，當地警方亦有派員到場調查。

（綜合）