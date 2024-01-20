地鐵MMA｜台女與內地大媽初則口角繼而動武　互推後遭扯髮壓地上

一名台灣女網友表示，她在搭捷運（台灣地鐵）時因為車上擁擠，和一旁有中國大陸口音的婦人不斷有肢體碰撞。



沒想到對方認為自己是故意的，竟揪住她頭髮往地上壓，甚至還想把原PO拖下車，好在一旁路人出手相救，事態才沒有惡化。

不過整起事件已引起捷運警察隊關注，目前原PO也報警處理。

台女不憤被推反擊對方 慘遭壓在地上（點圖看原文全文及網民意見）：

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原PO 14日在Dcard發文表示，她在北捷善導寺站到台北車站之間的路程上，與一名婦人發生口角，因為對方從進車廂後就不斷用力擠她。

之後一名男子要下車，不小心擠到婦人，婦人也擠到原PO，快跌倒的情況下她也瞬間用力站直，這個動作反而有點推到婦人，結果對方就不爽開罵：「剛剛旁邊有人擠，妳幹嘛推我？」

即便原PO解釋，對方仍不斷重述。

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眼見婦人不斷重覆，原PO也不打算理她了，繼續跟朋友講話，接下來婦人就一直瞪著自己，直到要下車時碎唸一句，然後用力推原PO，而原PO也不是省油的燈，買上反擊推回去。

不料對方竟然大爆氣，拉住原PO頭髮還往地上壓，並一直大喊對方打自己，引來路人圍觀。

原PO表示，還好幾名路人幫忙隔開，不然婦人還想把自己拉下車，當時真的嚇到，加上頭整個被往下壓，甚至沒看到主要是哪些人出手相救。

現在到回到家後，也開始後悔為什麼不喊站務人員幫忙，應該直接報警，看能不能叫婦人賠錢之類的，但現在好像有點來不及了。

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對此，網友紛紛表示，「現在報警也可以啦，監視器拍到還是能處理」、「妳沒受傷，但是她這算是攻擊舉動了吧！」、「我那個時候剛好也在那附近，只是不同車廂沒看到，不然我也會去幫忙，人平安最主要，出門下次小心」。

另外也有捷運警察隊留言：「該婦人對您的行為可能有涉及相關法律責任，為釐清相關案情並受理以利偵辦，煩請您致電分隊電話或向附近派出所報案。」

最終原PO在眾人鼓勵下，報警處理。

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