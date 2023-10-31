癲！大媽稱食榴槤後不適　拿3粒核強行換貨　店主企硬1招KO獲激讚

這種可算是「極品西客」！內地安徽1名大媽買榴槤吃光後，稱家裏小孩吃了肚子不適，竟拿着3顆榴槤核到店舖強行要求換貨，即使店主指如真有問題會承擔相關醫療費用，但大媽仍堅持要換榴槤，店主則企硬拒絕，最終報警才能解決事件。店主事後仍十分生氣，斥責「感覺就是故意來找事的」。

事件引來網民熱議，網民指摘大媽離譜，大讚店主做法，「今天給她換了，她明天就敢再換1次」、「太貪心了吧」、「真無語……」。



內地安徽1名大媽買榴槤吃完後，稱家裏小孩吃了肚子不適，竟拿着3個榴槤核到店舖強行要求換貨。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發10月29日，安徽阜陽1名大媽買榴槤吃光後，帶着3顆榴槤核到店舖要求換貨。

店主趙女士向媒體表示，當日大媽買了1個榴槤，剩下3顆榴槤核就到店舖要求換貨，聲稱家裏小孩子吃後身體不適，「又吐，肚子又脹」。趙女於是叫大媽帶小孩子到醫院檢查，承諾如真的是因吃了榴槤不適，她會承擔醫療費用，「我說你要是小孩子吃壞了，你到醫院去檢查，如果是吃我的榴槤造成的，費用我一切來出」。

大媽在店舖吵鬧，店主趙女最終要報警才能解決事件，大媽的兒子也趕來把她接走。（影片截圖）

惟大媽未有理會，堅持要換榴槤，趙女則直言由於只剩榴槤核，不可能換。大媽未能得追，便在店舖吵鬧，「我說沒法給你換，她就在這裏吵」。最終趙女報警求助，大媽的兒子也趕來把她接走。

趙女事後仍很生氣，「我做這麼多年生意還沒遇到過這種人，肯定是故意鬧事的」。

事件引來網民熱議，紛紛批評大媽離譜，又大讚店主做法，「今天給她換了，她明天就敢再換1次」、「太貪心了吧」、「真無語……」。也有網民笑言大媽的行為「未夠盡」，「應該帶着拉出來的粑粑（糞糞）來換榴槤」。