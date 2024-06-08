去薩莉亞食杯麵？店內枱面放滿杯麵照瘋傳　網民解謎：可能唔知埞

香港餐廳一般都都禁止食客進食非店內食品，但近日網上流傳1張照片，疑有食客帶杯麵到連鎖餐廳薩莉亞進食。照片可見該5名食客的桌上除了有餐廳碗碟外，還有數個杯麵。照片時未見有人進食，惟可見有部份杯麵已被打開並插上膠叉。網民指食客們可能正在執拾隨身未品，未必是食杯麵，「剛剛購物完把貨品放在枱面整理中」，但有網民即反駁「開埋蓋插埋支叉，唔係等麵熟咁係咩？」。有經常到內地的網民指出，內地餐廳一般都容許食客進食外帶食品，「如果喺大陸，我真係可以order（落單）隔籬舖頭啲嘢過嚟食」，認為只需提醒即可，毋須苛責公審。



網上流傳照片，指疑有食客帶杯麵到連鎖餐廳薩莉亞進食。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

有關照片近日在多個社交平台及討論區中流傳，顯示有5名食客在連鎖快餐店薩莉亞用餐，其中1名穿灰色外套的男子手持膠袋，站在桌旁，似在執拾物品。照片中亦可見桌上有餐廳碗碟，相信他們已在落單點叫食品。不過，桌上除了碗碟外，還有數個杯麵，有杯麵已被打開，其中1個還插上了膠叉。

照片引起網民熱烈討論，有網民認為難以從照片判斷食客們是否真的在餐廳進食杯麵，並提出他們可能正在執拾物品，「剛剛購物完把貨品放在枱面整理中」、「都影唔到佢哋食緊」、「有碟應該有幫襯」。但有網民指出，桌上有杯麵已被打開，「打開晒、插咗叉喎」、「開埋蓋插埋支叉，唔係等麵熟咁係咩？」。

有杯麵已被打開，其中1個還插上了膠叉。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

有網民認為如果食客真的在店內食杯麵，則其行為並不可取，「以前做餐廳，講真你食啲冇咁顯眼嘅嘢都算，杯麵真係離晒譜喎，喺人地餐廳食外來食物食到咁揚真係好冇修養」、「去薩莉亞食杯麵真係好癲」、「無理由職員會畀」。

不過，有網民以內地餐廳為例，指並無嚴格規定食客不可自攜食物入內享用，故或許相中食客並不知道香港餐廳規定，「可能唔知埞」、「如果喺大陸，我真係可以order（落單）隔籬舖頭啲嘢過嚟食」，亦有人覺得「各處鄉村各處例」，建議出外用餐時「入鄉隨俗，跟人家的規矩」，如有違反不妨溫馨提示，毋須苛責公審。

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