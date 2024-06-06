港鐵非禮？大叔這樣握扶手　港女公審：點解咁埋？　1句更狂慘了

乘搭港鐵這樣做算是「揩油」非禮？有港女於社交平台發相發文，指她乘搭港鐵站在門口靠玻璃位時，有1名大叔緊握其身旁扶手，批評「點解你隻手要擺咁埋，然後再喺正我面前𢯎你個胳肋底」。

帖文引來網民爭議，有人認為大叔是想「搶位」或「抽水」；但有更多網民批評樓主公審做法，「唔扶呢到扶邊X到？」、「啲門神成日覺得自己大X晒」、「人哋阿叔一把年紀，捉下扶手都要俾妳公審？」、「咁樣屈個阿叔」、「扶呢到有幾出奇，覺得太近咪自己行開啲」。



有港女於社交平台發相發文，指她乘搭港鐵站在門口靠玻璃位時，有1名大叔緊握其身旁扶手，批評「點解你隻手要擺咁埋」。（threads）

該港女於社交平台threads發相發文，留言「點解你隻手要擺咁埋，已經縮咗幾次，都係愈擺愈埋，然後再喺正我面前𢯎你個胳肋底，見到個（旁邊）姐姐啲眼神都知佢有幾近，仲要嗰陣唔算多人」。

從樓主上傳相片見到，當時她站在港鐵車廂門口靠玻璃位置，有大叔用左手緊握樓主旁邊扶手。由於樓主膊頭至手臂靠近扶手，故大叔的手與樓主膊頭只有不足半呎距離。而大叔頭望前方大門，從玻璃倒影可見其身後有不少乘客。

帖文引來網民熱議，有人認為大叔是想「搶位」或「抽水」，「事實真係好多呢種人，尤其係有臭狐果堆，擺明係想搶妳個企位」、「好多鹹濕阿伯都係咁」。

但有更多網民批評樓主公審做法，「唔扶呢到扶邊X到？」、「啲門神成日覺得自己大X晒」、「你唔挨埋個扶手度，人哋隻手咪唔會咁近你囉」、「講到人哋好似好想黐埋你度咁，其實係因為你挨埋個扶手度，人哋要扶個扶手就被迫要企近」、「人哋阿叔一把年紀，捉下扶手都要俾妳公審？唔X係呀」、「扶呢到有幾出奇，覺得太近咪自己行開啲」。

大批網民批評樓主公審做法。（threads）

也有網民指出，大門玻璃倒影看到大叔身後有不少乘客，也有人拉行李箱，位置不多，指樓主說謊，「成架車都企滿晒人喎，又有人拉篋，妳篇文講到成架車冇乜人之後，個阿叔特登行埋去妳度咁，咁樣屈個呀叔」。