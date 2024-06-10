沙田新城市廣場驚現「糞路」　遺名店前延4米　網民關注清潔姐姐

人有三急也不能就地解決吧？本港網絡周日（6月9日）瘋傳1組相片，指沙田新城市廣場1間名店門口地上留有疑似大便物體，且延伸3至4米長，有清潔工人正在清理。相片引來網民熱議，批評隨地大便行為離譜，更替相中的清潔姐姐感到為難，「辛苦晒清潔工人」；有人指商場有許多洗手間，不知何故會出現糞便，「今次真係屎路一條」；也有網民認為情有可原，又關心大便者身體，「咁嘅色，個胃有事呀？」。



本港網絡瘋傳1組相片，見到沙田新城市廣場1間名店門口地上留有疑似大便物體，且延伸3至4米。（網上圖片）

本港Facebook群組及討論區周日（6月9日）下午起瘋傳1組相片，見到沙田新城市廣場1間名店門口地上，留有啡黑色疑似大便物體，且向外延伸3至4米，每處污迹只相差一至兩步，與清新白色的地板顯得格格不入。

相片見到有穿制服的清潔姐姐到場清理，只見現場有1條藍色抹布放在「糞路」一端，另一邊放放了抹地工具，清潔姐姐戴上藍色手套，似準備清理。

相片引來網民熱議，批評隨地大便行為離譜，又替清潔姐姐感到為難，「辛苦晒清潔工人」，有人質疑為何會在商場通道出現大便，「一路行一路屙屎？」、「間舖頭多得佢唔少」，更揶揄「今次真係屎路1條」、「屎臭之路」、「藝術品？」。

也有網民認為可能另有內情，「非常理解憋不住的人，分分鐘要找廁所」、「可能係老人家，好難忍住」、「廁所未必用到……」，並關心大便者身體，「咁嘅色，個胃有事呀」。