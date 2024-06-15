女學生同曱甴「惡鬥3日3夜」出50蚊港紙向網民求救　結局超有愛

隨著夏天的腳步逼近，不少昆蟲相繼出現，其中令人害怕的生物「蟑螂」（曱甴）又開始在家中亂竄。一名台灣女大生在臉書社團「信義區三兩事」崩潰求救，指出有蟑螂爬上自家床單，讓她害怕得不敢進房間，因此PO文徵求勇者到家裡來抓蟑螂，並願意提供200元（台幣、下同）酬勞當作答謝，掀起討論話題。



8號晚，一名台灣女網友附上自家房間床角一隅的照片，只見米白色的床單上，有一隻蟑螂攀附在上面。原PO表示需要有人可以立即到家中幫忙抓走會飛的蟑螂，無奈直呼：

我快死了，我被牠關在房間外面，牠超放肆給我爬到床上

她也透露「我已經跟牠搏鬥三天了，牠在我房間三天，住到好像牠是房東」，導致自己這幾天只能睡在客廳。原PO表示若有人願意幫忙，將提供200元的酬勞。

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網友買到的阿給中有蟑螂屍體。（FB@爆料公社二社）

貼文一出，不少網友紛紛留言：

「免費幫」

「我來」

「我可以叫我家的貓幫妳抓」

「這個我一掌就爆了，但是會流汁」

「這房間只能燒毀了」

「拖鞋拿起來，啪下去」

「燙水潑下去就對了」

「這房間只能不要了，就此離開信義區」

「我也怕，祝妳早日脫困」

「只能隔空為妳加油打氣了」。



有網友隔空鼓勵原PO：

「那隻蟑螂不值200元啊！想像一下小baby在床上，妳還等人來幫忙嗎？直接拖鞋就可以解決了」

「我只想給妳一點勇氣不要怕，我以前最怕大蜘蛛，一次牠在未滿月的兒子床頭，我把兒子抱到客廳，回頭就把大蜘蛛拍扁了，以後看到就不會那麼怕了」。



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有內行人建議說：

「以後用肥皂水潑牠馬上會翻肚喔！因為牠腹部是弱點，有清潔劑的東西碰到牠腹部，就四腳朝天了。我也超怕小強，每次試都有用喔」

「準備一罐白博士，泡沫很好殺」

「買瓶殺蟲劑」

「拿酒精噴牠，一直噴，幫牠消毒」。



事後原PO更新貼文內容稱：

有勇者來了，暫時停止私訊

指出有一名與她住在同一條巷子的中年大叔，已經前往家中幫忙了。原PO表示，由於蟑螂太會跑，大叔必須趴在地板用手電筒四處照明，加上把床搬起來查看，才終於徒手抓到蟑螂。原PO也附上轉帳證明，顯示她轉了300元的酬勞給對方，再次感謝信義區民眾的熱心幫忙，也讓網友們大讚：

信義區真的是超級團結超級有愛，好溫馨

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