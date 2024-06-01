內地學童流行「養臭水」！加牛奶、曱甴由它「發酵自爆」臭到嘔
撰文：ETtoday
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中國的小學生最近流行起「養臭水」，學生們會在膠樽裏面加水，接着加入各種可能會產生怪味的物質，包括牛奶、泡麵、豬肉、蟑螂、蒼蠅等，透過透明的瓶體觀察發酵變化，甚至期待着臭水「炸開」。
根據內地媒體報道，養臭水就是將各種過期的、廢棄的液體收集起來，加水之後放入瓶子裏面「養羰」觀察，有些臭水經過發酵還可能炸開，導致臭味在空間中瀰漫，久久難以散開。
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從網絡平台上可以發現，許多網民都在分享自己養臭水的過程，包含泡麵、牛奶、膠水、豬肉、辣椒油、奶茶、黑醋，甚至是蟑螂、蒼蠅等都成為了加料的選擇。
不過，臭水炸開的案例已經在校園發生過不少起，除了衛生問題外，也導致包含電腦在內的教學設備受損。
北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗表示，孩子們「養」的這種臭水成分不一，也無法準確判斷其中的有毒有害物質，有可能產生氨、硫化氫、甲醛等有毒氣體，存在引起中毒、影響呼吸功能、胃腸道不適、頭暈甚至損傷中樞神經等症狀的可能。
李侗強調，一旦與這些臭水有接觸，有條件的可根據具體污染部位選擇合適的沖洗和消毒方式，如果有身體不適症狀建議及時就醫。
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