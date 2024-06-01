曱甴出沒！教授教自製麥片蟑螂丸一吃全竇死清光！加1物效力更強

天氣愈變愈熱，家中的蚊蟲變多，其中大家最害怕的蟑螂也開始出沒。究竟該怎麼殺蟑螂最有效，且最安全呢？



台灣化學教授吳家誠曾在電視節目《現在才知道》上分享，想殺蟑螂只要準備麥片和硼砂，不僅吃到的蟑螂會死掉，還會讓整窩蟑螂跟著一起陪葬。

為什麼蟑螂總喜歡爬到人的耳朵裡？該如何處理？（按圖👇👇👇）

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家中蟑螂一直出現怎麼辦？化學教授教1招小強整窩死光

台灣吳家誠教授表示他家中沒有小孩，也沒有養寵物，在這個先決條件下，就可以用「硼砂麥片法」殺蟑螂。使用硼砂或硼酸，和外面市售的三合一的麥片，用湯匙均勻攪拌，接著倒在小紙片或小鋁箔紙上，放在平常蟑螂出現的陰暗角落。只要蟑螂吃到就會很痛苦，一但牠回到窩裡面，並且死在牠的家人旁邊，同窩的人就會把蟑螂屍體吃掉，導致整窩的蟑螂跟著全面性的死亡。

吳家誠說明原理，是透過麥片中的奶、糖吸引蟑螂來吃，而硼砂是強力殺昆蟲的成分，包括螞蟻、各式小昆蟲都會死。如果想要更加強威力可以加入生洋蔥，並把上述材料揉成球，自製蟑螂丸，同時能做到殺蟑趕蟑的作用。吳家誠表示，自從用了這一招「家裡再也沒有出現蟑螂」。

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台灣昆蟲專家「昆蟲擾西吳沁婕」補充說明，因為硼砂會讓昆蟲身體脫水，因此昆蟲會想跑到室外找水，這樣就能讓昆蟲死在室外，因為有時蟑螂死在家裡，例如死在櫃子裡，我們根本難以注意到，那蟑螂屍體中的細菌就會跑出來，所以用硼砂殺蟑螂更為乾淨。主持人季芹開玩笑說到，這個方法可以把蟑螂殺到「毀屍滅跡」，都不用處理。

吳沁婕解釋市售殺蟲劑，常會添加農藥成分，會讓蟑螂死得比較快，但也容易死在家裡面。如果是用硼砂，蟑螂死得比較慢，大概需要3到10天，但是會讓蟑螂較容易死在室外。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中蟑螂一直出現怎麼辦？化學教授教1招小強整窩死光：再也沒有出現過】

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