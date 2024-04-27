殺蟑螂｜家裡超乾淨卻有一堆曱甴　網民教2招清零：好幾年沒看到

炎熱的夏天即將到來，這也意味著家中會不時冒出「大魔王」蟑螂軍團，若不及時實行清零計畫 ，長久下來真的會非常頭疼。近日，就有一名台灣網友哀號，已經把家裡打掃得很乾淨，但是家裡還是會不時出現很小隻的德國蟑螂，崩潰求助網友推薦各品牌的滅蟑螂神器。貼文PO出後，釣出不少內行紛紛留言給意見。



一名台灣網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，已經將家裡打掃得非常乾淨，食物也不外露，但是家裡時不時就會出現很小隻的德國蟑螂，崩潰求助網友推薦各品牌的滅蟑螂神器。

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問題拋出後，就有內行說，用「水煙式的殺蟲劑」方法最有效，使用時整個家要門窗關閉，門縫陽台都要用布塞住，消1小時，通風4-5小時，就能輕鬆消滅蟑螂，使用過的網友也點頭認證「目前這種最好用，好幾年都沒看到蟑螂出現」、「這個真的很強效，回到家就是壯觀的畫面跟驚嚇破表 」。

另外，也有網友推薦，「一點絕+速必效，兩個混用真的不見蟑螂多年」、「推薦一點絕好用，用量少又有效」、「一點絕是我試過最有用的」、「一點絕用一次一年內沒有蟑螂」。

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