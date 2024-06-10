踩線？長沙灣可疑男樓層徘徊　嘗試拉單位鐵閘　港女曝CCTV籲小心

市民記得小心門窗，慎防歹徒！有長沙灣女街坊近日在網上表示，1名陌生男子在其居住的樓層徘徊，甚至拉其住所鐵閘，過程由閉路電視（CCTV）拍下，港女隨後通知管理處和報警，警員上門跟進案件，港女提醒「大家都要出入平安啊」。網民紛紛留言指「我屋企都試過，佢哋係試緊邊個時間無人」、「踩線」、「都幾大膽，口罩都唔戴」。



樓主公開CCTV截圖，指有1名陌生男子在其居住的樓層徘徊，甚至拉其住所鐵閘，事後通知管理處和報警求助。（facebook群組「長沙灣街坊」圖片）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」表示，自己住在區內，但沒有交代哪個屋苑或屋邨。她說，6月8日早上10時許，門口CCTV拍到1名陌生男子「喺我（樓主）屋企個層行嚟行去，仲試過拉過下我屋企道鐵閘門」，樓主隨即通知管理處、致電1823和報案，警員到場跟進，提醒如果其他人門口CCTV錄到可疑人物在屋外徘徊，可將資料上傳到警方電子報案室。

樓主指出，屋外未見有暗號，未知片中男子目的，但呼籲「各位街坊真係要閂好門窗」，防止歹徒有機可乘。

多名網民留言指「踩線」、「有人企圖開鐵閘，（我）發現佢仲即跑樓梯走」、「管理處留意多點」、「即刻衝出去捉住佢」。也有人估計可能是「搵錯門口」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）