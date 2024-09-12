專科醫生指1種血型最易罹癌　患胃癌風險高30%　B型者最易患癌王

罹患癌症風險竟與血型有關係？台灣專科醫生台灣肝膽腸胃專科醫生錢政弘早前在電視節目上指出，在眾多血型中，有1種相對上易患癌，其患胃癌風險更比其他血型高30%。此外，錢醫生亦指B型者罹患「癌王」胰臟癌的風險比其他血型高。而血型當中，O型者免疫力最好，惟食道癌復發風險較高。



除了拆解血型罹患機率外，錢醫生還建議該如何從生活入手防癌，他推薦7種「防癌食物」，可以減低患上胃癌、肝癌、胰臟癌及食道癌的風險。



血型與罹患癌症的風險原來息息相關。示意圖。

台灣肝膽腸胃專科醫生錢政弘早前於電視節目《健康晚點名》拆解不同血型的罹癌風險，他引用各方大數據及大型研究結果分析，指出不同血型罹癌機率，以及其高危癌症種類。

台灣肝膽腸胃專科醫生錢政弘指出，A型血相對上易患4大癌症，其患胃癌風險更比其他血型高30%。（《健康晚點名》截圖 ）

4種血型較常患上的癌症：

O型：免疫力最好，惟食道癌復發風險較高。

A型：胃癌、肝癌、唾液腺癌、膀胱癌

B型：胰臟癌、淋巴癌

AB型：胰臟癌、口腔癌、子宮癌



A型血人士易罹癌

錢醫生解釋，A型血的抗原體與胃癌細胞很相似，致身體免疫細胞難以分辨是正常細胞或癌細胞，令其胃癌細胞較易增長，故A型血人士患胃癌較其他血型高30%。他續指，O型雖是免疫力最好，惟有較高的食道癌復發風險，且易有胃潰瘍。他解釋，因O型血相對上易吸引到幽門螺旋桿菌依附在食道上，感染後便增加胃潰瘍及慢性胃部疾病風險。

此外，錢醫生亦引述美國癌症中心研究結果，指出在8萬名研究對象當中，若O型血罹胰臟癌的幾率為1倍的話，餘下3種血型的風險同樣相對較高，A型是1.3倍、AB型是1.5倍、A型是1.7倍。他指胰臟癌素來有「癌王」之稱，最常見徵兆為胃部附近隱隱作痛，提醒指這種痛楚有別胃痛，不太明顯，故應多加注意身體的其他警號，如體重急跌、經常腹瀉、血糖指數突然飆升等。

除了血型因素外，錢醫生提到癌症與日常壓力及情緒都息息相關，如長期處於高壓、易緊張的人，罹患胃癌的風險亦相對較高。他建議可從生活習慣入手，推介了7種防癌食物，補充特定的營養素，有助減低患胃癌、肝癌、胰臟癌及食道癌的風險。

多吃含維他命C食物，如橙或柑橘等，可助防胃癌。

防胃癌食物：

1）含維他命C食物：如橙、柑橘。

2）含葉酸食物：如豬肝、菠菜。



吃深綠色蔬菜有助防肝癌。（資料圖片）

防肝癌食物：

1）含維他命E食物：如堅果類、深綠色蔬菜。

2）含鋅食物：如甲殼類海鮮、紅肉。



防胰臟癌食物：

1）含胡蘿蔔素食物：如胡蘿蔔、蕃薯。

2）含硒食物：如海鮮類、內臟類。



防食道癌食物：

1）含鈣食物：如芝士、乳酪。



（綜合）