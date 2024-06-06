初中生大便出血！以為久坐生痔瘡　驚揭患第3期腸癌　注意6大症狀

便便出血或是癌症先兆！內地杭州1名中三學生大便出血，家人起初以為男生因久坐而生痔瘡，豈料情況越來越嚴重，只好帶男生到醫院消化內科作檢查，驚揭他已罹患結直腸癌第3期。結果男生必須接受切除手術，然後一邊化療，一邊應付考試，讓主診生都感慨稱「想想都心酸」。



杭州市第一人民醫院消化內科副主任楊晶(左二)為男生安排無痛腸鏡檢查，結果顯示男生已罹患結直腸癌，且已到了第3期。（杭州市第一人民醫院圖片）

近年腸癌有年輕化趨勢，杭州市第一人民醫院消化內科楊晶副主任醫師表示，在臨床上遇過最年輕的患者是中三學生小天（化名）。小天於上學期發現有大便出血的問題，惟家人誤以為他因久坐而患上痔瘡，所以沒有即時到醫院檢查。然而，小天大便出血的情況變得頻繁，而且越來越嚴重，家人才帶他到醫院作檢查。

楊醫生為小天安排了無痛腸鏡檢查，不幸是結果顯示他已罹患結直腸癌，且已到了第3期。楊醫生續指，因小天病情「來得快」，故除了手術切除治療外，快要應付考試的小天更要配合化療。

內地杭州1名初中生大便出血，起初以為是痔瘡問題，豈料最後發現已罹患結直腸癌第3期。示意圖，非涉事人士。（Getty Images）

楊醫生表示，年輕人發現罹患腸癌時，因病情通常比較嚴重，以及進展相對較急促，故處理上比中、老年人更棘手。他續指，據研究發現，逾半的年輕患者被確診時，已是第3或第4期，這或跟年輕人不重視身體檢查有關。

楊醫生提醒，現代年輕人飲食習慣三餐不規律，偏好紅肉、高脂食物，日常少攝取膳食纖維，常吃宵夜，且缺乏運動，以上都跟腸癌發病息息相關。他建議有家族相關病史，或精神壓力大，特別35歲以上的人，應當定期做胃腸鏡檢查。他亦指出，大家日常可多加觀察大便情況、體重等身體狀況是否有異，不要因為年輕便不用警惕。

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣。（示意圖／gettyimages）

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣，根據醫管局智友站，「年過50」、「家族中有人患過大腸癌」、「本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉」、「長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足」、「體重超標（BMI體重指標超過25）」、「飲酒過量」、「吸煙」、「極少運動」這8類群組，都是患大腸癌高風險一群。