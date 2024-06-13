男乘客疑搭錯巴士扣多錢　闖入站長室大罵︰投訴埋你　網民斥西客

如果消費者不滿意服務質素，都應該心平氣和。網上近日流傳1條影片，可見有戴帽男懷疑搭錯巴士路線被扣多錢，獨自闖入長沙灣海麗邨巴士總站站長室理論，相信態度不佳，一度引來職員不滿，高呼「你大聲，我先大聲返你喳」，男乘客反駁「你同我鬥大聲呀？」揚言「投訴埋你」。職員並不害怕，反指「你投啦」，甚至提供熱線電話，叫對方致電跟進退錢和其他事宜，男乘客收到後離開站長室。



上載者批評「自己唔睇清楚巴士係乜嘢路線，就衝咗上車，搭錯車發現扣多錢，衝入站長室叫人回水，仲聲大夾惡」，網民笑言「十元八塊，好心啦」、「哇！投訴好驚」，但有人不認同將拍攝乘客片段上網公審。



相信男乘客大聲呼喝，引來一眾車長的不滿，甚至拍片保護自己。（facebook群組「天水圍群組」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「天水圍群組」，長約1分鐘，清楚見到巴士路線，相信現場是長沙灣海麗邨巴士總站站長室，當時只有該名戴帽男乘客和其他車長，相信乘客大聲呼喝，引來一眾車長的不滿，甚至拍片保護自己。

片中開首，男乘客高聲道「你個司機叫我入嚟嘅」，1名職員高聲回應「你入嚟我咪跟進緊」，乘客不滿怒斥「你同我鬥大聲呀？」，職員大聲反駁「你大聲，我先大聲返你喳」。男乘客揚言「投訴！投訴埋你，你玩嘢，你條友仔」，拿起1枝筆大力拍落枱，車長沒有屈服，反指「你投啦，我玩嘢？我畀埋熱線電話你」，乘客反指車長從來沒有提供過，車長重申將會提供熱線電話。

男子離開站長室，之後有人形容「啱啦，影佢啦」，隨即傳出女人笑聲。（facebook群組「天水圍群組」影片截圖）

雙方一度冷戰，車長隨後遵守諾言，提供熱線電話號碼，乘客未有「收貨」，強調自己想退錢，熱線電話號碼沒有多大作用。車長解釋站長室無法退錢，指可致電熱線要求退款，最終男子離開站長室。之後有人形容「啱啦，影佢啦」，隨即傳出女人笑聲，影片便結束。

上載者匿名表示，片中男子沒有留意清楚便登上巴士，「搭錯車發現扣多錢，衝入站長室叫人回水，仲聲大夾惡」，多名網民笑言「野蠻人絕對要被人欣賞」、「咁少錢就算啦」。不過有網民認為無論客人如何野蠻，都不應該將片段上載，令他被人公審，「錄咗你都可以自己畀返公司睇，唔應要放上嚟」，亦有留言覺得至少起到警惕作用，避免同類事情發生。

（facebook群組「天水圍群組」）