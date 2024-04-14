酒樓燒鵝瀨粉售$36.8！食客嫌「全部骨」貼圖公審　網民反批西客

正所謂「一分錢一分貨」，食物質素往往和價錢掛勾。日前有食客光顧某酒樓時，點1碗要價36.8元的燒鵝瀨粉，卻不滿燒鵝「全部骨」，要求侍應更換被拒後，「我一話放上網，即刻部長跑過來。即取消」，故貼圖怒稱「仆X酒樓」，揚言「永不回頭」。事主其後將帖文刪除，不過卻被網民截圖重新上載，批評他是「西客」，「都有啲肉」、「貌似係鵝背，唔係骨呀」，並諷刺稱「原隻免切上俾你就最好」。



有食客到酒樓點叫標價36.8元的燒鵝瀨粉，不滿「全部骨」貼圖公審惹議。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」轉載帖文，調侃稱「$36.8想食人隻燒鵝左髀咩」。就他上傳截圖所示，有食客原於fb另一群組發文，指日前光顧觀塘廣場某酒家，點了1碗標價36.8元的燒鵝瀨粉，不過上桌時卻發現碗中燒鵝「全部骨」，不滿下怒斥「仆X酒樓」。

事主向侍應反映，要求更換卻被拒。直至他威脅要將事件公開到網上，酒樓部長才立刻前來，他亦即時取消下單，稱「免得食口水鼻涕（擔心被加料）」，但就對酒樓大感失望，揚言「永不回頭」。

有網民覺得未至於全部都是骨，反稱「貌似係鵝背，唔係骨呀」。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

帖文一出，許多網民質疑是該食客要求過多，直斥其「西客」，「都有啲肉」、「貌似係鵝背，唔係骨呀」、「下午茶時段啲特價湯粉麵，不嬲都隨機俾部位㗎啦」、「最近食過，份量味道還可以喎」、「無錢就咪咁多要求啦」，又揶揄「原隻免切上俾你就最好」。

有留言指出香港食物質素參差又昂貴，感嘆「（港人）北上唔係無原因」，卻被他人反駁「$36.8叫貴，你返大陸啱」。她回覆指，「一分錢一分貨，喺香港要兩分錢先一分貨，反正人哋$36.8就可以食到豐富嘅大餐，呢個價錢喺香港只可以攝牙罅」；惟目前所有帖文已被刪除。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）