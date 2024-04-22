鍾明軒「中國我真的很喜歡這個地方」被封祖國美人　22字回應

美國實境電視節目《RuPaul's Drag Race》最新一季進入尾聲，后冠頒給來自台灣的妮妃雅（Nymphia Wind，本名：曹米駬），被台灣網友大讚是名副其實的「國際美人」；對此，過去自稱是「國際美人」的知名網紅鍾明軒則被網友酸說是「祖國美人」，他本人今（22）日凌晨也出面回應。



鍾明軒今天凌晨在Threads發文，先是以「對於這幾天的惡意攻擊在這邊進行統一回覆」開頭，並提到近日稱號遭揶揄的想法，直言「只要你覺得自己長得夠漂亮，照鏡子覺得自己有夠水，你也可以稱呼自己是所謂的『國際美人』～稱號在那，你想怎麼稱呼都是自己的個人自由。」

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鍾明軒解釋，假設有天你在大陸旅遊，被當地的食物、建築、文化吸引，剛好有幾位當地居民釋出善意，而你回台後將「看到的景象」分享給周遭朋友後，卻被說是「祖國美人」、「LGBTQ群組的恥辱」，「甚至攻擊到你的家人、你的工作、否定之前你所做的一切時，你當然也可以很樂意地接受這份禮物」。

最後，鍾明軒表示無論是「祖國美人」還是「國際美人」的稱號，他都會照單全收，也感謝大家給他的反饋；他更強調，若時間能倒流，「我依舊會相信我所看見的，並且依然說出我所看見的」，並隔空祝福妮妃雅成為LGBTQ族群裡的驕傲。

日前鍾明軒首次赴中國旅遊，還將過程拍成影片與網友們分享，表示這趟旅遊對中國改觀，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」等旅遊感想，引起網友論戰，遭到許多網友惡意洗版攻擊。

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