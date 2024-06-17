「旺角卡門」照瘋傳！男子疑趕巴士遭車門夾腳　網民笑：圖文相符

上落巴士要留神！近日網上流傳1張標題為「旺角卡門」的照片，照片內容雖與同名電影無關，但卻一看就令人哭笑不得！照片中1名男子在旺角疑未能登上巴士，被已關門及即將駛離巴士站的巴士夾住前腳掌。男子坐於旺角街邊，保持腳卡車門的狀態，正好與「旺角卡門」相呼應，而他被夾腳的原因也引起網民討論，紛紛猜測他是否追巴士不成。



近日網上流傳1張標題為「旺角卡門」的照片，照片中1名男子坐於旺角街邊，保持腳卡車門的狀態。（Facebook圖片）

日前有網民將該照片轉載至Facebook群組「大埔 TAI PO」，事發地點為旺角彌敦道一巴士站。從照片可見，1輛巴士已關門似乎正駛離巴士站，車外1名男子單手撐地跌坐地上，其左腳前腳掌離奇地被巴士車門夾住。

照片於今年1月初流傳時，尚未出現「旺角卡門」的字眼。（Instagram照片）

而事實上，相關照片早於今年1月初已在各大社交平台上流傳，惟照片經多次轉載後已難尋回原帖，難以得知事件起因與結果。不過當時有不少網民討論猜測男子腳掌被夾的原因，是否為追巴士強行伸出左腳登車，卻被關上的車門夾住，「為咗上車伸腳唔畀車門閂？」、「搭巴士都咁搵隻腳阻住門閂」，不過相關說法未獲證實。

由王家衛執導電影《旺角卡門》。（電影海報 / The Movie Database）

近日有網民「倒帶重溫」事件，並在原照片中加上「旺角卡門」字眼遮擋男人面容。由於「旺角卡門」既切合事發地點與事件（即在旺角卡在巴士車門），又巧妙「食字」電影《旺角卡門》的名稱，故令網民紛紛爆笑轉發，大讚標題有創意的同時，亦令「卡門」事件再次成為熱話，「標題咁正點得㗎？」、「圖文相符」、「Like（點讚）係畀個標題」。

（Facebook、Instagram）