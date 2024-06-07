巴士阿叔斥中年漢坐關愛座！港女發聲反被挖苦　車長1句幫忙獲讚

關愛座原意是讓予有需要人士，卻常被指是「批鬥座」。有女生日前搭乘巴士時，有中年男子坐在關愛座上，未幾1對夫婦上車，當中阿叔指責對方「咁後生做乜坐關愛座」，即使男子調位，阿叔仍稱「關愛座係畀我呢啲老人家坐㗎嘛」。樓主忍不住發聲，強調關愛座並非只讓予長者，之後拿出「殘疾人士登記證（俗稱殘疾證）」，表示自己都有資格就坐，卻被挖苦「咁後生就殘疾，真係陰公」，幸獲車長及時助攻，「阿叔你咁好中氣，唔識行多兩步坐其他位？」，惹來網民熱議。



有中年男子搭巴士時坐關愛座，被阿叔不斷指罵，港女看不過眼發聲反被挖苦。（示意圖／資料圖片）

該女生在社交平台 threads 帳號發文，指日前搭乘九巴路線968，她在總站上車，到第2個站時有對年約50多歲夫婦上車，雖然當時車上仍有大量空位，但夫婦當中的阿叔就指向坐於關愛座的中年男士，質疑「你咁後生做乜坐關愛座」，該男士不想和他爭論，便起身讓位。

惟阿叔未有「見好就收」，反而繼續大聲喝斥「咁後生都同人爭位坐，關愛座係畀我呢啲老人家坐㗎嘛」。樓主看不過眼決定發聲，指出男士已經讓出關愛座，「仲咁多嘢講做乜嘢？後面咁多位你唔坐？」。阿叔反駁自己所說是事實，樓主強調關愛座並非只讓予長者，只要有需要即可就坐，之後更拿出「殘疾人士登記證（俗稱殘疾證）」，示意自己都有資格就坐。

豈料阿叔竟出言挖苦，「哈哈，你咁後生就殘疾，真係陰公啦」，樓主未有生氣，反而嘲諷對方「起碼我唔會同人爭個關愛座囉」，又指對方「拎咗着數仲呱呱嘈」。此時阿叔妻子亦勸籲阿叔收聲，巴士車長更幫忙稱「阿叔你咁好中氣，唔識行多兩步坐其他位？」。

港女指自己持有「殘疾人士登記證」，有資格坐關愛座，反被阿叔挖苦「你咁後生就殘疾，真係陰公啦」。（threads圖片）

不少網民都感嘆關愛座變成「批鬥座」，「有需要都坐得關愛座，唔好以為老就一定大晒」、「Some disabilities are invisible（有些殘疾是看不見的）」、「以為自己年紀大，啲人必然要讓佢，事實上佢嘅言行係唔Deserve（值得）」、「關愛座就係畀呢部份倚老賣老嘅老人玩爛，應該直接取消」、「讓係人情，唔讓係道理。佢全名關愛優先座，係提醒有需要坐先，如果真係咁有需要坐，禮貌啲問人正常都讓畀你」、「有啲人就係咁多口，已經贏咗仲要攞彩」，又讚揚車長及時發聲，「車長見形勢明朗化，立即補一刀」、「出招時機簡直完美」。

有網民則分享類似經歷，感慨有些老人倚老賣老，「有次病得好重住咗半個月醫院，當時唔係好企得穩，搭地鐵嘅時候我婆婆幫我霸咗個位，有個阿嬸衝出嚟話，『佢咁後生，你坐啦婆婆』，然後我阿婆好冷靜咁同佢講『佢啱啱住咗半個月醫院啱啱先出返嚟』，個阿嬸即刻超級尷尬」、「我（係）長期病患者行動不便，但外表睇唔出，有個師奶要同佢老豆坐埋一齊，所以要求我讓畀佢，我讓咗佢繼續咦咿哦哦，我一起身拎住枝拐杖，其他乘客就開始話佢」、「試過同男朋友喺沙田IKEA行返去地鐵站，唔想行嗰條奪命斜路就去咗搭𨋢，一上到去等緊𨋢嗰阿婆勁大聲鬧我哋『後生仔學咩人搭𨋢啊』，我心諗有時唔係唔想讓老人家，係有啲人倚老賣老」。

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