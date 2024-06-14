屯門男食飯用支付寶埋單　疑過數問題經理斥未畀錢　報警後續慘了

用電子支付找數雖然方便，但有時也會因過數問題引起爭拗。有港男在網上表示，近日與親友光顧屯門某間食堂，用膳期間職員要求先結帳，港男便用手機支付寶付錢，確認交易後獲取收據。其後職員表示交易失敗，惟港男翻查支付寶和信用卡付款紀錄，確認已經過數，並將向職員展示有關紀錄。當港男等人離開時，1名自稱老闆的職員卻「凶神惡煞」阻擋，堅持「唔畀錢唔走得」。港男取終報警求助，警員經了解後，相信事件涉及人為出錯，與港男無關，協調後雙方同意港男再用現金付款，一旦店方從支付寶收到款項，就會將該筆現金退還。



食堂事後致電港男，原來該位自稱老闆的職員只是經理，不但隱瞞事件，沒有向上級匯報，而且未經公司同意私自定下規矩，事後該經理已被解僱，食堂亦向港男道歉。網民看完帖文後，紛紛留言「唉！食餐飯啫」、「經理點會咁躁呀？」。



樓主用支付寶付款後，職員表示「畀唔到錢」，樓主立即翻查支付寳和信用卡付款紀錄，確認已經扣數及成功支付。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，本月3日下午2時許，與2名親友光顧屯門某間食堂，用餐期間有職員禮貌地表示需要他們先結帳，樓主於是用手機支付寶支付275元，確認成功交易，職員亦提供了相關收據。

樓主繼續用膳時，職員再次走近，表示「畀唔到錢」，樓主大感奇怪，立即翻查支付寳和信用卡付款紀錄，確認已經扣數及成功支付，於是向店員展示相關紀錄，店員亦一直保持禮貌，建議樓主如果離開後發現退錢，勞煩他回來再支付。樓主認為合理，主動提供電話號碼給店員，以便對方可以跟進。

在警員的協調下，雙方同意港男再用現金支付，食堂則寫欠單，一旦從支付寶收到款項，就要退還該筆現金。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

但當樓主等人打算離開時，有1名自稱老闆的職員攔住他們，堅持「唔畀錢唔走得」，即使樓主交代情況，但對方堅持不容許他們離開，樓主唯有報警求助。

警員接報到場了解事件，查看樓主付款記錄，初步相信樓主已經付錢，經警方了解後，原來有員工出錯，另一枱客人要求退款，金額大約160元，但職員不小心將樓主付款取消，警員查看閉路電視和錄音，都認為該位自稱老闆的職員態度欠佳。

過了近40分鐘後，在警員的協調下，雙方同意港男再用現金支付，食堂則寫欠單，一旦從支付寶收到款項，就要退還該筆現金，警方亦記錄事發經過。樓主他們臨走前，該位自稱老闆的職員揚言保留法律權利。

食堂事後願意作出書面道歉。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主事後再發出帖文指，涉事食堂高層致電樓主多次道歉，高層在網上見到帖文，當時見到支付憑證單據已經確定樓主已經付錢，「並非一兩下可以退到款，要輸入密碼才可退款」，該位自稱老闆的職員其實只是經理，不但隱瞞事件，沒有向上級匯報，而且未經公司同意，私自定下規矩，令到公司聲譽蒙羞，最終證實經理人為出錯導致事件，食堂即時解僱對方。

樓主多謝食堂認真處理還其清白，包括用最嚴厲行政處罰經理，而且「誠懇認真再用書面回覆作出道歉，本人接受誠懇和有責任處理方法及接受道歉」。

網民紛紛表示「食飯食到寫欠單，真係好肉酸」、「請人都要識請㗎，咁嘅質素都做到經理」、「呢間嘢嘅職員不嬲都有返咁上下有禮」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）