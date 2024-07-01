時薪$280！港媽高薪請科大生補習首日遲到1小時　上課1舉動更離譜

千萬別找大學生補習？有港媽在討論區大呻，她為中三兒子請來科大工程系學生補中文，每小時學費280元，但對方毫無責任心，首日上課已遲到1小時，「問佢到邊又冇覆」，更是零準備對住課本照讀，原約好下堂提供練習讓兒子應對考試，結果又無準備，還被兒子抱怨他上課經常睇手機。港媽指兒子的數學由全職補習老師教，質素形成鮮明對比，「諗住三大，收咁貴應該有保障，點知差到咁」。有網民認同大學生補習質素差，但部份人認為不能以偏概全，「補習都好講彩數，我嗰個以前都係俾大學生哥哥補，有啲真係好有責任心」。



有港媽在討論區發文大呻後悔找大學生上門幫兒子補習。（資料圖片）

樓主在親子王國討論區以「大學生上門補習畀錢買難受」為題發帖，表示就讀中三的兒子正準備應付大考，在網上找到1名科大工程系男生補中文，每小時收費280元，未料首堂即出問題，對方竟遲到1小時，「問佢到邊又冇覆，最後上到嚟話塞車」。遲到都算，對方對課堂零準備，只對住兒子課本「照讀」，「我已經好不滿！落堂嘅時候我問佢有冇練習畀個仔做下，因為就嚟考試，佢話下堂有」。結果，下堂科大生一樣無準備練習，兒子更投訴他上課不專心，經常做自己事和看手機。

樓主提到，為兒子補數學的是全職補習老師，對方極為盡責，「阿sir每次嚟會自己準備練習試卷，阿仔成績都有好大進步，本身30幾而家70幾80，阿仔都話佢好有趣，講嘢都好容易明」。她又想起數學老師上堂前一周已要求看學校的課題和過去試卷，「可能畀佢拉高咗個標準」、「一定keep住搵佢補，阿仔以前數學未合格過，而家變咗全班頭幾都係靠晒佢」。她質疑「係唔係大學生補習都係咁差？」，這次經歷後她寧願加點錢找全職補習老師，「諗住三大，收咁貴應該有保障，點知差到咁」。

樓主批評大學生無心教學，相反全職補習老師會盡忠職守。（/《野人老師》劇照）

部份網民同意不要找大學生補習，「比較無交帶，遲到唔出聲，過咗幾個字先WhatsApp話要遲啲到，亦試過當日先話唔黎搞到失預算」、「我之前試過大學生補習，成日話唔得閒，遇啱考試、放假又話嚟唔到」，而且收280元1小時太貴。

也有網民認為不能以偏概全，「係個人責任問題，唔關係咪大學生事」，「我搵過1個讀緊科大嘅姐姐，教得好有心機」、「我仔會做埋study plan（學習計劃）畀學生」。

（親子王國）