海灘驚現「人臉生物」！軟綿綿超似麻糬　露無辜萌樣　真身竟是牠

台灣出現「神秘人臉生物」？宜蘭頭城鎮港口社區本月4日舉行海洋教育活動，其間學生團體在沙灘發現1隻烏黑黑的「神秘人臉生物」，只見牠沒有尾巴、魚鰭和腳，露出露出水汪汪無辜表情，萌模既可愛又奇特，令學生們在場不斷驚叫與歡呼，紛紛猜測真身到底是什麼。當地縣府官員回應事件，指出所謂該生物其實是沾了沙子的「河豚」，同時感謝民眾當場將牠放生，讓牠回歸海洋世界。



神秘的人臉生物沾滿沙粒，外形圓滾滾，不但有眼睛、鼻子和嘴巴，而且露出水汪汪無辜表情，顯得非常可愛，其後專家指出其真身是河豚。（facebook群組「宜蘭知識+」圖片）

根據台灣傳媒報道，宜蘭頭城鎮港口社區本月4日早上舉行「牽罟」活動，學生團體在沙灘發現1隻有着人臉的奇特小生物。

目擊者在facebook群組「宜蘭知識+」上載相關圖片和影像，可見該小生沾了沙子顯得烏黑黑的，長着一長人臉，被人捧在手心上，體積接近拳頭般大小，外形圓滾滾，不但有眼睛、鼻子和嘴巴，而且露出水汪汪無辜表情，顯得非常可愛。

但小生物沒有尾巴、魚鰭與腳部，現場人士都不知是什麼來，有人大膽到用手指戳向牠物，但小生物沒有發出聲音，其他人勸說「不要弄」、「很可愛」，現場驚叫與歡呼連連。

目擊者向當地傳媒表示，人臉小生物觸感軟綿綿，感覺好像麻糬，皮膚呈粒狀，但並非尖刺，所以不會扎手，連附近漁民們都表示未見過這種生物。雖然有人想將牠帶回家，但考慮到牠離開水面太久可能會缺水死亡，所以大家決定將牠放回大海，小生物轉眼間消失得無影無蹤。

有人大膽到用手指戳向人臉小生物，牠都不沒有發出聲音。（facebook群組「宜蘭知識+」影片截圖）

當地傳媒引述宜蘭縣海洋及漁業發展所長林芳民的回應，片中小生物其實是沾了沙子的「河豚」，又感謝民眾將牠放回大海，希望透過「牽罟」活動，民眾會明白海洋資源永續的觀念。

「牽罟」是1種古老捕魚方式，當魚群最密集靠岸時，當地漁民乘搭舢舨出海，由曳地網撒到海裡，曳地網的兩端固定在岸邊，圍住魚群後，由岸上數十人一起將魚網拉回上岸捕魚，展現出團隊合作精神，不少機構舉辦「牽罟」海洋教育活動，讓參加者體驗傳統漁民捕魚技術，明白到海洋保育和永續漁業的概念，有時更會舉行淨灘活動，撿拾海邊垃圾，並會進行分類。

（綜合）