從水中拖出「一串啫喱狀外星蛋」詭異外型嚇壞人　真身係遠古生物

美國奧克拉荷馬州野生動物官員近來從河中拖出巨大「外星蛋」，詭異物體在網路上曝光後引發討論。照片中可看到，一顆顆的物體呈現巨大果凍球狀，外殼看起來很堅硬，很像是來自外太空的生物。



奧克拉荷馬州野生動物部門上周在臉書分享照片，照片中可看到，官員們從水中拖出一串串果凍球狀的奇怪物體，原本懸掛在浸泡在水中的樹枝上，詭異外型引發討論，還有許多民眾擔心是不是水域出了問題。

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官員表示，「如果你最近到McGee Creek水庫這樣的地方划船，有可能會注意到這些球狀的物品懸掛在水下樹枝上，牠們其實是苔蘚蟲（Bryozoan），今年夏天有可能會大量出現，不過大家不用驚慌，牠們是本地生物，不會對自然環境造成危害」。

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官員進一步解釋，其實苔蘚蟲是一種來自遠古的水生無脊椎動物，這種生物喜歡群聚在一起生活並且形成團塊，由於牠們喜歡生活在乾淨、富含藻類的水域中，所以也讓牠們成為良好環境品質和清澈水質的指標物。

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