大白鯊吞食海豚「秒遭更巨大生物分屍」專家揭兇手真身就是「牠」

南非海邊發現一隻被沖上沙灘的大白鯊遺體，照片中可看到，大白鯊的遺體慘遭分屍，體內肝臟消失不見。然而調查發現，大白鯊體內竟然還有一具狀態完整的海豚屍體，顯示牠才剛吃完海豚不久，就遭另外一隻體型更巨大的生物吃掉。



海洋生物學家湯納（Alison Towner）近來在網路上分享照片，他們5月29日在東開普省尼亞拉河口（Nyara River）附近發現這隻大白鯊遺體，帶回後檢查發現，大白鯊體內竟然還有一隻完整的海豚遺體。

海洋生物學家湯納5月29日在東開普省尼亞拉河口（Nyara River）附近發現這隻大白鯊遺體。（East London Museum）

大白鯊體內竟然還有一隻完整的海豚遺體。（IG@Alisontower）

大白鯊體內竟然還有一隻完整的海豚遺體。（IG@Alisontower）

湯納表示，海豚在鯊魚體內被發現時，遺體被整齊切成4大塊。（IG@Alisontower）

湯納表示，海豚在鯊魚體內被發現時，遺體被整齊切成4大塊，顯示海豚被鯊魚吃下後還來不及被消化，大白鯊就遭到其他生物攻擊。

學者重新將鯊魚與海豚的遺體拼湊後，發現鯊魚的肝臟不見了，幾乎只剩下一小塊，再加上在鯊魚頭上發現疑似是虎鯨的齒痕，最後證實殺死鯊魚的生物應該就是虎鯨。

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過往海洋學者認為，大白鯊是海洋中最頂層獵殺者，然而愈來愈多案例卻顯示虎鯨會獵捕大白鯊，並且以媲美外科手術般精準的技巧，只取下大白鯊的肝臟食用，由於這是該地區首次發現虎鯨捕食大白鯊的案例，讓學者們十分興奮，特別分享在網路上。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】