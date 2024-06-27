由西九高鐵站去何文田　港男疑的士兜路掀罵戰　網民提出1疑點

市民乘搭的士，最怕司機「兜路」，隨時要多付車資兼浪費時間！有港男在網上大呻，指全家人有一晚由高鐵西九龍站，分別乘搭2輛的士前往何文田，樓主懷疑自己所乘搭的士的司機假裝迷路，咪錶顯示大約37.5元時，卻未出到柯士甸道一帶，眼見對方「兜咗好多圈」，樓主忍不住怒斥的哥，惟對方不但反駁，而且「想趕我全家落車」。港男拒絕下車，而最終抵達何文田時，車資為68元，反觀女兒乘搭的另一輛的士已一早抵達，車資僅46元。



港男狠批涉事的士司機「兜兩圈咪算囉，無搞到咁明顯啦唔該」，網民看完帖文後有人直斥「害群之馬，扺鬧」、「認真，下次記得報警，幫下手消滅呢啲黑的，你哋次次都唔報警咪即係縱容佢哋」。但亦有網民質疑事件真偽，「（的士跳錶）36.5元、38.4元，點解會走咗個37.5元？」、「冇理由，的士個咪錶唔會顯示37.5元」，甚至認為是「又係傳媒識業打手所為」，不過樓主回應指價錢是「數字差唔多」，又強調是真事。



樓主認為遇到的士司機「兜路」，車資達68元，而女兒乘搭的另一輛的士已一早抵達，車資僅46元。（《降魔的》系列電視截圖）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文表示，有一晚與全家人在高鐵西九龍站乘搭的士往何文田，由於人數太多，所以女兒乘搭另一輛的士。樓主懷疑接載自己的機懷疑「一開始就假裝唔識行」，咪錶已跳到37.5元，但的士仍然在柯士甸道一帶。

樓主形容涉事的士司機「兜咗好多圈」，甚至駛入海庭道，他忍無可忍出聲斥責，司機立即想趕他們下車。樓主繼續喝罵對方，司機不甘示弱，一邊反駁，一邊駕駛，最終將他們送到目的地，咪錶顯示68.8元，司機實收66元車資；反觀女兒一早抵達，車資只是46元，樓主事後沒有報警，但發文在網上公審。

網民質疑「咪錶邊有37.5元？作過啦老友」、「冇理由，的士個咪錶唔會顯示37.5元」，但樓主回應指是真事。（示意圖／資料圖片）

樓主表示明白「的士司機搵食艱難可以理解」，但切勿明顯「兜路」，「玩嘢要有限制，唔好玩咁盡，真係世風日下」。 網民看完帖文後反應兩極，有人批評的士司機不當，「啲黑的成日兜路」、「報警啦」；不過，亦有人質疑樓主「作好啲啦，37.5元」、「37.5元？係咪去咗結界？」、「咪錶邊有37.5元？作過啦老友」，樓主回應指當時「數字（和37.5元）差唔多」，又強調「最緊要係事實，唔係屈人」、「係唔係事實，可以同你賭大啲注」。

根據運輸署網站，的士首2公里或其任何部份的車資是27元，其後每200米或其部份或每分鐘等候時間跳錶1.9元，換言之，無可能有37.5元出現，但樓主亦有可能是大意記錯。

（綜合）