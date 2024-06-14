醉駕的士？司機等客時握啤酒罐　港男即舉報　1原因或未能入罪

作為職業司機，保障乘客安全是首要任務！不過日前有港男看見1輛的士停泊路邊時，司機竟雙手握住1罐啤酒，雖然他並非駕駛途中，亦未能肯定啤酒罐內的液體含酒精與否，不過的士沒有「冚旗」，若然之後再前往接客，情況令人憂心，故即時向1823熱線舉報。有網民批評的士司機「害己害人」，「伯伯已經反應慢半拍，加埋罐啤酒，唉」；但亦有人覺得單憑1張相，判斷對方酒駕過於武斷，「事實就係要吹波波，超標先犯法，當然你可以喺道德角度X佢」。



有的士司機被拍到坐於駕駛位時，手持1罐啤酒，被網民斥責「害己害人」。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

「好癲，飲酒！」有港男日前在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享照片，地點為葵涌禾塘咀街，近星展銀行對出位置。相中所見，1輛紅色的士正停泊路邊，坐在駕駛位的相信為的士司機，他雙手握住1罐啤酒，雖然未見他拿起飲用，亦未能肯定啤酒罐內的液體是什麼，不過當時的士並沒有「冚旗」，令人擔心司機接客後變成酒後駕駛，樓主遂向1823熱線舉報對方。

帖文引來網民直斥司機行徑「害己害人」，「好X癲」、「伯伯已經反應慢半拍，加埋罐啤酒，唉」、「如果有片可以捉佢雙黃（線）停車先，早啲埋佢單，呢啲害人精」、「直接打999，畀個機會佢吹波波（酒精呼氣測試）」，並調侃「的士司機：反正都無生意，飲咗先算」、「哥飲的不是酒，而是寂寞」。

惟不少網民覺得「疑點利益歸於被告」，「佢話佢尿急，執咗個啤酒罐屙落去，都吹佢唔脹」、「嗰個係啤酒罐，但有邊個能夠肯定裏面裝嘅係酒，而唔係其他飲料￼？要斷正先得」、「事實就係要吹波波，超標先犯法，當然你可以喺道德角度X佢」；但有留言指即使酒精含度無超標，亦不等於安全，「如果有交通意外，你又飲過酒就會係酒後駕駛，保險唔包嘅」。

雖然本港現時並無法例列明，駕駛者不得手持酒精類飲品，不過第374章《道路交通條例》第39A條清楚規定，駕駛者的法定酒精限度為，每100毫升血液內含50毫克酒精；或每100毫升呼氣內含22微克酒精；或每100毫升尿液內含67毫克酒精，任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過以上限度，違例者首次被定罪，最少會被停牌六個月，往後再犯最高可被罰款25,000元及監禁三年，並須記10分違例駕駛記分，停牌由6個月至5年不等。

另外香港運輸署網頁顯示，即使只喝少量含酒精的飲料，亦會影響司機駕駛能力，包括反應減慢、視力模糊、損害判斷速度和距離能力等等，而每人吸收酒精的程度均有不同，酒精能在數分鐘之內滲進血液，對腦部產生作用，亦沒有準確方法計算飲酒多少，便會超過法定的酒精限度，所以駕駛者為免意外，最理想的情況是駕駛前滴酒不沾。

（FB「車cam L（香港群組）」）