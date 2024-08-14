小紅書男怒控「香港的士亂收費」　行李篋擺車廂不願付費被趕下車

的士附加費爭議時有發生。近日1名男子在小紅書發文，表示他早前乘坐香港的士，並將行李篋放進車廂內，以為擺放在車廂內的行李就不需收取6元行李費，卻被司機額外收費；他不同意，結果被司機趕下車，一怒之下發文表示「香港的士亂收費？輕鬆毀掉好心情」。然而有網民就指樓主「弄錯了」，提醒他「行李長、闊、高加起來超過140cm便要收費了」，不過樓主卻指自己行李箱長、闊、高總和不超過100厘米。



根據運輸署指引，的士司機可就每件擺放在車尾行李箱的行李，或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。



樓主稱將行李篋放進的士車廂內，被司機要求支付行李費。（小紅書）

該名來港工作的男網民在小紅書以「香港的士亂收費？輕鬆毀掉好心情」為題發帖，指日前從機場快線下車改坐的士，當時並未將行李篋放到車尾箱，而是放到後座。不過，的士司機卻表示該行李箱需要收費，樓主疑惑不已，以為擺放在車廂內的行李不收費，於是反問「不是帶上車的不收費嗎？」。

沒想到司機隨即暴怒，「態度極差」地要求樓主下車，樓主怒斥司機「真是很離譜！要錢也不是這個態度吧」。他下車後詢問的士站職員，其隨身行李是否需要收費，卻獲告知「要收錢」。

樓主所拍攝的收費表。他誤以為只有擺放在車尾箱的行李才會收取行李費。（小紅書）

不過樓主尚未了解為何需要收行李費，他下車前曾拍下車廂內張貼的收費表，上面印有「每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）」收費為6元，「但我後來仔細看這個收費標準裏不是不用嗎，所以該還是不該給？」。

樓主發帖各網民詢問。（小紅書）

帖文引起網民熱烈回應，有網民提醒樓主誤會大了，指出只有輕便行李才不需付行李附加費，「你行李箱那麼大，$6不想付嗎？」、「其實好多人一直誤會放在車尾才要收費，實際法例是放在車廂內一樣要收費」、「行李長、闊、高加起來超過140cm便要收費了」，而樓主就回應「剛量完那我這個真不用，我才100cm」。

根據運輸署指引，的士司機可就每件擺放在車尾行李箱的行李，或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。嬰兒車亦需按照有關準則繳付行李附加費。

另外有網民就認為不論樓主的行李是否需要收費，司機也應作出解釋，批評司機態度欠佳，「司機態度不好是不應該的，他可以耐心解釋」、「個司機一句都不解釋就趕人落車？」。不過有曾來港的女網民就勸大家不要以偏概全，表示曾在港遇過態度良好的司機，沒收行李費還幫忙搬行李箱，「我遇到的司機超級好，對香港好感度爆棚」。

（小紅書）