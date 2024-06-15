的士兜路！上水去九展竟經文錦渡車費$480　港男大爆發只肯畀咁多

又見的士疑似兜路？有網民周五（6月14日）發帖怒轟「的士司機兜路」，稱從上水港鐵站坐的士到九龍灣國際展貿中心，其間司機疑似多番兜路，令他被迫「遊車河」。該的士司機先從上水去粉嶺，然後再到文錦渡，之後返回上水再行獅子山道去九龍灣，但到了九龍灣卻疑似繞路出了太子道。樓主稱最終到達九展時，車費已高達479.6元，而平日同樣從上水到九龍灣車資大約280至300元。樓主之後找了位有的士牌照的朋友與司機爭辯，該朋友亦代為報警，最終樓主支付300元車資作結。



有網民坐的士從上水去九展卻疑遇司機兜路，竟行經文錦渡再出九龍灣。（「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」發帖，稱周五（14日）上午約9時30分於上水港鐵站對開的士站坐的士前往九龍灣國際展貿中心，卻疑似遇上司機兜路。他指司機先從上水駛至粉嶺，再駛回上水，之後竟然到了文錦渡，「仲要好入，我出九龍佢兜到我北上」。

當樓主發現身處文錦渡時，即時向司機表示不滿，「我開聲話『好趕時間，唔好兜我路』，佢先剷出去」。不過，當的士再度返回上水時，咪錶已顯示為187元。樓主稱平時也有從上水坐的士到九展，「我平時搭車去九展德福都唔使$300，我知道條路點行」，但因趕時間不欲此時與司機爭辯，決定等到了目的地才批評司機行為。

樓主指平日從上水坐的士到九龍灣車資大約280至300元。（「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」FB圖片）

樓主沿途記錄收費，並與網民更新進展，「啱啱行完獅子山道就已經$300幾，佢真係當我平時唔搭的士」、「佢兜得太過分，平時我的士去九龍灣$280左右已經到咗九展附近，而家到一半路就已經315蚊」。幾經波折樓主終於到了九龍灣，但司機卻疑似繼續兜路，「佢係九龍灣兜咗我出太子道，而家跳錶$415」。

從樓主上傳的收據可見，最後總車費為479.6元。不過樓主表示，到達目的地後，他找了位有的士牌照的朋友與司機爭辯，該朋友亦代為報警，而樓主最終只給了300元車資。然而，其後相關帖文已被刪去。

樓主最終到達九展時，車費已高達479.6元。不過樓主請朋友幫忙與司機爭論，最終紛爭以樓主支付300元車資作結。（「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」FB圖片）

帖文引起網民熱議，有網民認為從樓主上車地點來看，司機理應不會行至文錦渡再去九龍灣，「正常應直上雞嶺」、「車咗去文錦渡咁恐怖，去九展點計都唔會行大欖吧」、「咁真係明呃喎，唔好放過」，但也有人問「剛才紅雨，會唔會雞嶺塞？」、「你既然係出九龍，點解佢行文錦渡嘅時候你唔開聲呢」。樓主就解釋自己正使用手機處理公事，「抬頭見到自己係文錦渡就已經出咗聲」，但司機一直沒有解釋為何選擇此道路行駛。

也有網民留意到樓主收據上的資料，上車時間是9時30分，而下車時間是11時31分，於是驚訝表示「9:30上車，11:31到九展？」、「上水去九展要兩個鐘？」，亦有人提出質疑「係真唔係？如果堅嘅，畀我唔會就咁算」。另有網民認為樓主應該中途就制止司機，或者報警處理，「轉目的地，差館落車」、「改目的地去警署啦，乜都唔使講」。

（Facebook）