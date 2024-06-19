貨車車斗零防備！工業膠管激射擊中私家車　目擊港女：都話咗啦！

車輛載貨時，必需確保車上物件不會跌出車外。早前網上流傳1條「車cam」影片，顯示1輛貨車駛經新界1條單線雙程路，只見貨斗內載有大量工業膠管，但沒有綁好或封起車密，後方「車cam」私家車司機已有所警覺，刻意與前車保持較遠距離，而女乘客更多次高呼「我都話㗎啦」，隨即見大量膠管從密斗跌出，擊中逆線的1輛私家車，數條膠管激射飛到鄰線，有1條甚至直插山坡，其後幾乎整車膠管路出。「車cam」私家車的男女連嘩數聲，女方更指被擊中的私家車「慘呀佢」。



網民狠批涉事貨車司機行為魯莽，「封都唔封，仲跌晒出嚟，有排賠」、「載貨不穩導致意外，可以告刑事罪」、「好似《死神來了》啲情節」。



現場是單線雙程路，當時1輛貨車正行駛，車斗內載有大量工業膠管，但完全沒有防備。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「大埔 TAI PO」，長約24秒，顯示拍攝時間是本年4月12日下午1時許，現場是單線雙程路，曾有新界的士駛經。車cam片段顯示，私家車前方有1輛貨車，貨斗上有大量工業膠管，「車cam」司機醒目地保持警惕，刻意與貨車保持較遠距離。

「車cam」私家車內有1對男女，看到貨車的車斗雖載滿膠管，但卻零防備，沒有封着貨斗，亦不見有工具綁緊膠管，該對男女見狀嘩了一聲，女方多次高呼「我都話㗎啦」，其後即見大量膠管從貨斗跌出，直墮行車路波及對面線。當時逆線1輛私家車駛經，因閃避不及被膠管正面擊中，有膠管在路面亂射，部份更直插山坡，其中1條撞在行人路欄杆而當場破裂。

被擊中的私家車停在路上，司機下車了解。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

女方當場嚇到驚呼「堅係」、「慘呀佢」，相信同情慘遭無妄之災的司機，只見對方隨後下車了解，影片到此結束。

網民留言指「成日都話唔好跟喺大貨車後面」、「響咹（提醒貨車司機）都冇用，人哋以為你催佢行」、「司機極度危險」、「安全意識好低」。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）