移英後狂甩頭髮　港女大呻點算好　網民拆解原因教1招KO

移民去到外國，很多事情都要重新適應。有移英港女在網上大呻，住在英國其中一個社區，由於是硬水，所以開始甩髮，形容「甩得好勁」，諮問大家有何良策，網民紛紛建議「可以喺沖涼花灑加個過濾器」、「搬去軟水區」、「過咗半年左右就冇再甩，可能係適應咗或者之前壓力大都唔知」，亦有人建議服用補給品。



樓主大呻搬到英國居住，由於所屬社區是硬水區，「開始甩頭髮，甩得好勁」。（《豬扒大聯盟》電影截圖）

樓主在facebook群組「食在英國 超市好物 / 飲食情報分享區」表示，搬到英國居住，由於所屬社區是硬水區，「開始甩頭髮，甩得好勁」，詢問大家「有無咩方法減少甩頭髮？」。

帖文引起不少網民留言回答，「有機會係用硬水洗頭導致脫髮」、「其實軟水機唔可以將硬水完全變軟，所以為咗屋企人，我食水全部買天然泉水再過濾，沖涼用過濾花灑，另外再加少少維他命D，過咗嚟3年，全家人都保持到」、「住軟水區都甩，加完濾水器好好多，搞極唔掂嘅皮膚敏感都好轉埋」、「我隔日洗頭後，現在良好，天氣關係，無咁濕，真係唔需要日日洗」。

樓主急問如何解決，有網民指出可以安裝濾水器。（《豬扒大聯盟》電影截圖）

根據世界衛生組織資料，1公升水的碳酸鈣含量由0至60毫克，屬於「軟水」，但如果含有120至180毫克，則是「硬水」；香港屬於軟水區，英國部份城市提供硬水，例如倫敦。

（綜合）